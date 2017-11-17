Fetö'den Yargılanan Eski Hakime 10 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

İZMİR'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla yargılanan eski hakim Murat Kopal'a 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



İzmir'de, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) kararı doğrultusunda açığa alınan ve daha sonra meslekten ihraç edilen Murat Kopal, 2016 yılının Temmuz ayında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve tutuklanan Kopal hakkında dava açıldı. İzmir 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Murat Kopal, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, Kopal'ın avukatı ise duruşmaya gelmedi. Mahkeme başkanı, sanığın, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığına ilişkin mesaj içeriklerinin dosyaya eklendiğini söyledi. Savcı mütalaasında toplanan deliller, tanık beyanları ve 'ByLock' kullanıcısı olması da göz önünde bulundurularak, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Kopal'ın 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istedi.



Kopal'a savunma için daha önce ek süre verilmiş olması nedeniyle sanığın yeni ek süre talebini reddeden mahkeme başkanı, avukatının da mazeret bildirmeden duruşmaya katılmamasının yargılamayı uzatmaya çalışıldığı kanaati doğurduğunu söyledi. Kopal, yaptığı savunmada, hakkındaki iddiaları kabul etmediğini, FETÖ ile bağlantısının olmadığını ve 'ByLock'u kullanmadığını söyleyerek, beraatini ve tahliyesini istedi.



Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kopal'ın FETÖ ile bağlantısının sabit olduğunu ve 'ByLock' kullandığının tespit edildiğini belirtti. Kopal'a, idari yargıda 2006 yılından beri görev yapması ve kamu gücünü kullanan biri olması da dikkate alınarak, 7 yıl hapis cezası verildi. Ceza, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yarı oranında artırılarak, 10 yıl 6 ay hapse çıkarıldı. Kopal'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. - İzmir