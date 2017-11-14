Fetö'den Tutuklu İşadamına 9 Yıl Hapis Cezası

İZMİR'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan işadamı Mesut Turhan, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 2016 Ağustos'ta polisin Güzelbahçe ilçesindeki FETÖ yapılanmasına yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan Mesut Turhan'ın yargılanmasına devam edildi. İzmir 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada Turan ve avukatı hazır bulundu. Mahkeme başkanı, Mesut Turhan'ın cep telefonları ve teknolojik cihazlarının incelenmesinin ardından örgütün şifreli haberleşme programı ByLock ile Kakao Talk programını kullandığının tespit edildiğini belirtti. Savcı, Mesut Turhan'ın 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılmasını istediği esasa ilişkin görüşünü yineledi. Sanık Turhan ise savunmasında, ByLock'u cep telefonuna yüklemediğini, Kakao Talk programını da denemek için bir çocuğa indirttiğini, ancak kullanmadığını iddia ederek tahliyesini ve beraatini istedi.



Mahkeme heyeti, ByLock ile Kakao Talk programlarını kullandığı ve örgütün mütevelli heyeti üyelerinden olduğu belirtilen Mesut Turhan'a önce 6 yıl hapis cezası verdi. Heyet, cezayı Terörle Mücadele Kanunu uyarınca yarı oranında arttırıp 9 yıla çıkartarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti. - İzmir