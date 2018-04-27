Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca (KYK), İstanbul'un fethinin 565'inci yılı dolayısıyla Kahramanmaraş'ta "Fetih Buluşmaları" konferansı yapıldı.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu, İstanbul'un fethinin önemini, günümüzden örnekler vererek anlattı.

Üniversite öğrencilerine tavsiyelerde bulunan Bahadıroğlu, tasavvur ve hayallerin farklı olmasını istedi.

Artık bu ülkede sıradanlığa yer olmadığını ve her şeyin söylendiğini dile getiren Bahadıroğlu, şöyle konuştu:

"Farklı olursanız temayyüz eder, öne geçer sivrilirsiniz. Ama biz çocuklarımıza kaybolmayı öğretiyoruz. 'Fazla öne çıkma, arkada da kalma ortada kaybol' diyoruz. Ben çocuklarıma da en öne diyorum. Benim çocuğum 15 Temmuz'da en önde tankın üstündeydi, ölebilirdi. Diğer kardeşlerimizin evlatları ölürken benim çocuğumun sağ kalıp kalmaması önemli midir? Sonunda bu ülkede devlet mi evlat mı sorusunun tek cevabı vardır. Dün de öyleydi bugün de öyle cevabı devlettir."

Çocuklarına "Senden adam olmaz" diyen ailelere çocukların "Benden öyle bir adam olur ki Türkiye'yi kucaklar Kızılelmaya taşırım" demelerini isteyen Bahadıroğlu, günümüzde bir özgüven eksikliği bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bunu bize aşılayan da gavurdur. Gavur 'Biz yapıyoruz siz yapamazsınız.' diyor. Biz artık öyle bir yapıyoruz ki dünyanın en mükemmel SİHA'sını uçurttuk bunun altındaki imza 27 yaşındaki bir delikanlıya aittir. Bu millet önderini bulduğu günü dünya fethine çıkacağı gündür. Bu millet Çanakkale Zaferi'ni kazanan millettir. Afrin'de de bunu gördük. Tarih sizi çağırdıysa 'lebbeyk' der girersiniz. O girişin çıkışı olmaz."

Sanatçı Uğur Işılak ise, Kahramanmaraş'ın kendisi için çok farklı bir yerinin olduğunu, her şeyden önce bu şehrin ruhuyla Anadolu'ya ve Türkiye'ye yön veren bir yer olduğunu vurguladı.

Edip ve şairlerin bu topraklardan çıktığına işaret eden Işılak, "Bu toprakların çok özel bir tılsımı olduğuna inanıyorum. Bu kadar edebiyatçı ve şairin çıkması tesadüf olamaz. Ülkeye fikri bakımdan yön verebilecek düzeyde eserler ortaya koyabilmeleri bu toprağın azizliğini gösterir. Kahramanmaraş'a muhabbetle bağlı olduğumuzu yinelemek isterim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından program, Işılak'ın konseriyle devam etti.

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, KYK İl Müdürü Mehmet Ali Öztürk ile öğrenciler katıldı.