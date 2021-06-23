Fethiye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fethiye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu hurdaya dönen araçlarda ikisi ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu hurdaya dönen araçlarda ikisi ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Emin Yaman (19) yönetimindeki 48 BAJ 82 plakalı Citroen marka otomobil Mustafa Kemal bulvarı 807 sokak kavşağında Hasan Aslan (54) yönetimindeki 06 CPG 47 plakalı Honda marka otomobil ile çarpıştı.

Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan Malik Yazan (20), Eylül Deniz Durmaz (20), Sude Mut (19), Sude Çisem Tuna (19), Burcu Aslan(28) ve Birsen Aslan (49) yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada devrilen otomobilde sıkışan sürücü Aslan, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince güçlükle sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Hasan Aslan ile Birsen Aslan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

(Murat Yalçın/İHA)

Fethiye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı
Fethiye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı
Fethiye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı
Fethiye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı
Fethiye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı
Fethiye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri | Aşırı süratli otomobilin alkollü sürücüsü polis noktasına daldı 2'si polis 4 yaralı - KAZA MOBESEDE
Son dakika haberleri | Aşırı süratli otomobilin alkollü sürücüsü polis noktasına daldı 2'si polis 4 yaralı - KAZA MOBESEDE
Datça açıklarında gece vakti meydana gelen deprem sırasında kaydedilen ses ürküttü
Datça açıklarında gece vakti meydana gelen deprem sırasında kaydedilen ses ürküttü
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Boris Johnson Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Hülya Avşar Tuğba Coşkun Demet Akalın Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Merih Demiral Ahmet Nur Çebi Çağlar Söyüncü Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fethiye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 09:16:35. #1.14#

title