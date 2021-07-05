Fetanet ne demek? Fetanet anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Fetanet, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Fetanet ne demek? Fetanet anlamı ne? İşte, Fetanet kelimesin anlamı!