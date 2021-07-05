Fetanet ne demek? Fetanet anlamı ne?

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Fetanet ne demek? Fetanet anlamı ne?

Fetanet ne demek? Fetanet anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Fetanet, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Fetanet ne demek? Fetanet anlamı ne? İşte, Fetanet kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Fetanet kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Fetanet anlamı ne? Fetanet ne demek?

FETANET NE DEMEK?

Peygamberlerin sıfatlarından biri olan ve "üstün zekâ gücüne sahip olma" anlamına gelen terim.

bk. PEYGAMBER

Allah'tan vahiy yoluyla aldığı bilgileri ve emirleri tebliğ etmek, muhataplarını hak dine çağırmakla görevlendirilen yüksek vasıflı kimse.

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