Festival coşkusu konserle devam etti
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Festival coşkusu konserle devam etti

İhlas Haber Ajansı / Serdoğan Sıvacı - Haberler | Kültür Sanat

Festival coşkusu konserle devam etti Mustafa Özarslan, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile birlikte sevilen türküleri seslendirdi Amasya Belediyesi'nin 12-22 Haziran Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlediği konserde sanatçı Mustafa Özarslan...

Festival coşkusu konserle devam etti

Mustafa Özarslan, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile birlikte sevilen türküleri seslendirdi

AMASYA - Amasya Belediyesi'nin 12-22 Haziran Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlediği konserde sanatçı Mustafa Özarslan sahneye çıktı. Mustafa Özarslan, konserin son bölümünde Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile birlikte sevilen türküleri seslendirdi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya'ya gelişi ve Cumhuriyet'in doğum belgesi olan Amasya Tamimi'nin yayımlanmasının 102. yıl dönümü dolayısıyla Çelebi Mehmet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konser veren sanatçı Mustafa Özarslan, hayranlarıyla 500 gün sonra buluşmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

İlk kez sahneye çıkıyormuş gibi heyecanlı olduğunu vurgulayan Özarslan, "500 gün hakikaten uzunmuş. Amasya Belediyesi'nde emeği geçen herkese teşekkür ederiz. İnsanları bu pandemi süreci sonrasında hemencecik kültürüyle, müziğiyle sanatıyla buluşturduğu için. Bir nebze her halde bu pandeminin etkisini psikolojik olarak üstümüzden atmamıza vesile olacak bu konser" dedi.

Plaket verdiği sanatçıyla "Uzun ince bir yoldayım", "Mühür gözlüm", "Doyulur mu doyulur mu" türkülerini birlikte seslendiren Belediye Başkanı Mehmet Sarı da, "Bilesiniz ki Mehmet Sarı demek Amasya demek. Bu plaketi sevgili kardeşime sizin adınıza kendi elimle takdim ediyorum. Siz onu, o sizi unutmayacak" diye konuştu.

Festival coşkusu konserle devam etti
Festival coşkusu konserle devam etti
Festival coşkusu konserle devam etti
Festival coşkusu konserle devam etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serdoğan Sıvacı

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