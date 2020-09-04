Ferman Toprak kimdir? Ferman Toprak evli mi? Ferman Toprak sosyal medya hesapları ne?
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Ferman Toprak kimdir? Ferman Toprak evli mi? Ferman Toprak sosyal medya hesapları ne?

''Hayatı Tespih Yapmışım' şarkısıyla ün kazanan şarkıcı Ferman Toprak şarkıları nedir? Ferman Toprak 'ın eşi kim? Ferman Toprak mal varlığı nedir?

Ferman Toprak kimdir? Ferman Toprak evli mi? Ferman Toprak sosyal medya hesapları ne?
04.09.2020 11:45 | Son Güncelleme: 04.09.2020 11:49

Şarkıları, evliliği ile yakından takip edilen Ferman Toprak kimdir? Ferman Toprak şarkıları nelerdir? Ferman Toprak albümleri nelerdir?

FERMAN TOPRAK KİMDİR?

30 Ocak 1975 Adana doğumlu olan Ferman Toprak baba tarafından Adıyaman'ın Bezik, annesinden tarafından da Şanlıurfa'nın İzol aşiretindendir. Doktor olan babası Adana'ya tayin edilince, dört kardeş olan Ferman Toprak da bu şehirde dünyaya geldi. iilk ve orta eğitimini Adana'da tamamladıktan sonra, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesini kazandı. 1996 yılında eğitimini yarıda bırakarak kendi yaşam stili olan müziğini yapabilmek adına İstanbul'a yerleşti.

1996 yılında müziğe yönelmek için eğitimini yarıda bırakıp İstanbul'a gitti. 1997 yılında da "Böyle Giderse/ Kurşunlara Geleyim" adlı ilk albümü yayımlandı.

İstanbul'da çeşitli mekanlarda sahne hayatına başlayan Ferman Toprak ilk önce Beşiktaş'taki Keyifli Meyhane'de sahneita'da sahne aldı. Bunu Club ve Nispet Bar izledi. Daha sonra Etiler'de kendi gece kulübünü açtı. Bunu Kuruçeşme'de açtığı yazlık mekan "İnadına" takip etti. Fakat sonunda sadece sahnede olmayı tercih etti ve mekanlarını kapadı. Halen sahne hayatını başarıyla sürdürmektedir.

2008 yılında 'Ferman Zamanı' isimli albümünü, 2011 yılında 'Saygılarımla' adlı albümünü çıkardı.

Ferman Toprak kimdir? Ferman Toprak evli mi? Ferman Toprak sosyal medya hesapları ne?

FERMAN TOPRAK ŞARKILARI

Hayatı Tespih Yapmışım · 2013

İstanbul'da Aşk Mı Kaldı

Saygılarımla · 2010

Rezil Ettin Beni

Saldır Moruk · 2017

Tavukları Pişirmişem

Çekip Gitmeyecektin/ Gözüm · 2015

Olaydık

Çekip Gitmeyecektin/ Gözüm · 2015

Dilden Dile Geziyor

Hayatı Tespih Yapmışım · 2013

FERMAN TOPRAK EVLİ Mİ?

Ferman Toprak Hial Toprak ile evlidir. Çiftin kızları bulunmaktadır.Eşi Hilal Toprak'ın instagram hesabı @hilaltoprak13).

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