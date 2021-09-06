Ferman Toprak 43 yıl sonra itiraf etti: 178 Kalaşnikof mermisinden annemin duasıyla kurtuldum
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ferman Toprak 43 yıl sonra itiraf etti: 178 Kalaşnikof mermisinden annemin duasıyla kurtuldum

Ferman Toprak 43 yıl sonra itiraf etti: 178 Kalaşnikof mermisinden annemin duasıyla kurtuldum
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Sanatçı Ferman Toprak, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. İbrahim Tatlıses ile anılarından bahseden Toprak, 1978 yılında üvey dayısı tarafından 178 kurşunla anneannesi, 3 dayısı ve dedesinin öldürüldüğünü anlattı.

Haberler.com'un YouTube kanalında Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Haber Bahane'nin bu haftaki konuğu sanatçı Ferman Toprak oldu. Çocukluğundan ve müzik kariyerinden bahseden Toprak, 178 tane Kalaşnikof kurşununun atıldığı arabadan nasıl sağ çıktığını anlattı.

Ferman Toprak, Gökay Kalaycıoğlu'nun "Aşiret ortamında sanatı tercih etmen nasıl karşılandı?", "İbrahim Tatlıses senin için rol model miydi?", "İbrahim Tatlıses'le ilk tanıştığında ne hissettin?", "Suikast korkusuyla sahneye çıktığın oldu mu?" ve "Estetiğin var mı?" sorularına cevap verdi.

VİDEONUN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Akkaya Derya Şensoy Ferhan Şensoy Rasim Öztekin
Spor Marcao Ali Koç Samet Aybaba Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ferman Toprak 43 yıl sonra itiraf etti: 178 Kalaşnikof mermisinden annemin duasıyla kurtuldum - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 10:57:45. #1.14#

title