Ferman Toprak 43 yıl sonra itiraf etti: 178 Kalaşnikof mermisinden annemin duasıyla kurtuldum

Sanatçı Ferman Toprak, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. İbrahim Tatlıses ile anılarından bahseden Toprak, 1978 yılında üvey dayısı tarafından 178 kurşunla anneannesi, 3 dayısı ve dedesinin öldürüldüğünü anlattı.

Haberler.com'un YouTube kanalında Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Haber Bahane'nin bu haftaki konuğu sanatçı Ferman Toprak oldu. Çocukluğundan ve müzik kariyerinden bahseden Toprak, 178 tane Kalaşnikof kurşununun atıldığı arabadan nasıl sağ çıktığını anlattı.

Ferman Toprak, Gökay Kalaycıoğlu'nun "Aşiret ortamında sanatı tercih etmen nasıl karşılandı?", "İbrahim Tatlıses senin için rol model miydi?", "İbrahim Tatlıses'le ilk tanıştığında ne hissettin?", "Suikast korkusuyla sahneye çıktığın oldu mu?" ve "Estetiğin var mı?" sorularına cevap verdi.