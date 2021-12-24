Ferman Toprak'ın klibini Şafak Sezer çekecek
2021 yılının son bombası Ferman Toprak cephesinden geliyor. "Hayatı Tespih Yapmışım" isimli şarkısıyla müzik piyasasına damga vuran Ferman Toprak, uzun bir aranın ardından iddialı bir başka projeyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
Sevilen şarkıcının uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni şarkısının klip yönetmenliğini Şafak Sezer üstlenecek. Kolpaçino,
Kutsal Damacana gibi kült filmlere imza atan Şafak Sezer bu projede yakın dostu Ferman Toprak için ilk kez klip yönetmenliği
yapacak. Ferman Toprak'ın eski ev arkadaşı Sezer'e şarkıyı dinletmesi ile başlayan süreç önümüzdeki günlerde klip için bir araya
gelmeleriyle sonuçlanacak.
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