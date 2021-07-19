Ferizli'de bir lisenin ilk mezunları 33 yıl sonra buluştu
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Ferizli'de bir lisenin ilk mezunları 33 yıl sonra buluştu

Ferizli'de bir lisenin ilk mezunları 33 yıl sonra buluştu
Anadolu Ajansı / Erol Ulu - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde bulunan Borsa İstanbul Recepbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ilk mezunları, 33 yıl sonra yeniden bir araya geldi.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde bulunan Borsa İstanbul Recepbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ilk mezunları, 33 yıl sonra yeniden bir araya geldi.

Ferizli Belediyesi Çamlık Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonda buluşan mezunlar, öğrencilik yıllarındaki anıları tazeleyerek hasret giderdi.

Programa katılan Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, ortaokuldayken ilk hedeflerinin eski adıyla Ferizli Recep Bey Meslek Lisesi'nde okumak olduğunu söyledi.

Mezunlar arasındaki samimiyetin 33 yıl geçmesine rağmen gitmediğini aktaran Gündoğdu, "Daha fazla hasrete dönüşmüş. İlçemize meslek lisesi gibi önemli bir eğitim merkezi kavuşturan, her zaman andığımız, yıllar önce meslek lisesinin yapımında emeği geçen Recep Bey büyüğümüze ne kadar teşekkür, dualar etsek az. Allak razı olsun, sayesinde bugün de buradaydık. Uzaktan yakından gelen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Ferizli'de bir lisenin ilk mezunları 33 yıl sonra buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu

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