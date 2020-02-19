: Türkiye'den İdlib açıklaması: Tehdit teşkil eden tüm hedefler vurulacak

19.02.2020 20:26 | Son Güncelleme: 19.02.2020 20:43

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Esed rejiminin hain saldırılarında 13 şehit verdiğimiz İdlib ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin İdlib'de tehdit teşkil eden tüm hedefleri vuracağını belirten Sinirlioğlu, "Askerimizi geri çekmeyeceğiz ve gözlem noktalarından geri çekilmeyeceğiz. Ay sonuna kadar mevcut pozisyonlarından çekilmesi gereken rejimdir" dedi.

BMGK'DAN REJİME "SALDIRILARA SON VER" ÇAĞRISI

Öte yandan, Suriye'nin kuzeyinde artan tansiyonu görüşmek üzere toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) toplantısında; ABD, Almanya ve İngiltere rejime, Türkiye'nin idlib'deki gözlem noktalarına yönelik saldırılarına son vermesi çağrısında bulunmuştu.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya'nın Suriye rejimine verdiği desteği kestiğini görmeyi istediğini belirterek, "ABD olarak, Suriyeli mültecilere yardım konusunda en fazla yükü taşıyan NATO müttefikimiz Türkiye'nin meşru çıkarlarını destekliyoruz ve Türkiye'nin çatışmalar nedeniyle yeni bir mülteci akını konusundaki endişelerini anlıyoruz. Türkiye'yi Suriye'nin kuzeybatısında gerginliği artırmakla suçlayan Rus yetkililerinin açıklamalarını kesinlikle reddediyoruz. Bunun sorumlusunun Esed rejimi ve Rusya olduğundan hiç şüphemiz yok" ifadelerini kullanmıştı.

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