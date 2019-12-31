Ferhat Göçer Sabahattin Ali'yi anlattı | STAND-ART
Sabahattin Ali'nin hayatında kesitlerin yer alacağı projesi "Aldırma Gönül" projesiyle Ferhat Göçer izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
31.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:47
Sabahattin Ali'nin hayatında kesitlerin yer alacağı projesi "Aldırma Gönül" projesiyle Ferhat Göçer izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Uniq Hall'deki gösteri öncesi Stand-Art'a konuk olan Ferhat Göçer, İhsan Dindar'ın sorularını yanıtladı.
Kaynak: DailyMotion.com