Ferdi Tayfur - Hatıran Yeter sözleri | Hatıran Yeter arabesk şarkı sözleri nelerdir? Ferdi Tayfur Rekorları!

Arabesk müziğin kralı Ferdi Tayfur'un şarkı sözleri merak ediliyor. Rekor üstüne rekor kıran şarkıları bulunan Ferdi Tayfur'un yüzlerce söz ve bestesi mevcuttur. En beğenilen arabesk şarkılarından birisi 'Hatıran Yeter' şarkısıdır. Peki Hatıran Yeter sözleri nelerdir? Hatıran Yeter şarkı sözü!

Ferdi Tayfur'un en beğenilen parçalarından birisi Hatıran Yeter şarkısıdır. Peki Hatıran Yeter sözleri nelerdir? Hatıran Yeter arabesk sözleri haberimizde...

HATIRAN YETER SÖZLERİ

Senden bir hatıra bana bu şarkı

Bir gün gitsen bile hatıran yeter

Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı

Bir gün gitsen bile hatıran yeter

Hatıran yeter hatıran yeter

Senden bir hatıra bana bu şarkı

Bir gün gitsen bile hatıran yeter

Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı

Bir gün gitsen bile hatıran yeter

Hatıran yeter hatıran yeter

Bir gün gitsen bile hatıran yeter

Hatıran yeter

Bir yanda yaşanan o güzel günler

Bir yanda anılar bir yanda dünler

Seni yaşatacak neler var neler

Bir gün gitsen bile hatıran yeter

Hatıran yeter hatıran yeter

Bir gün gitsen bile hatıran yeter

Hatıran yeter

Bilinmez neleri getirir zaman

Bilinmez neleri götürür zaman

Aşka bir hatıradır maziden kalan

Bir gün gitsen bile hatıran yeter

Hatıran yeter hatıran yeter

Bilinmez neleri getirir zaman

Bilinmez neleri bitirir zaman

Aşka bir hatıradır maziden kalan

Bir gün gitsen bile hatıran yeter

Hatıran yeter hatıran yeter

Bir gün gitsen bile hatıran yeter

Hatıran yeter

Bir yanda yaşanan o güzel günler

Bir yanda anılar bir yanda dünler

Seni yaşatacak neler var neler

Bir gün gitsen bile hatıran yeter

Hatıran yeter hatıran yeter

Bir gün gitsen bile hatıran yeter

Hatıran yeter

FERDİ TAYFUR REKORLARI

Ferdi Tayfur'un müzik alanında birçok rekoru bulunmaktadır. Üstelik hala kırılmayan rekorları da vardır.

Ferdi Tayfur'un Gülhane konserine 200 bin kişi katılmıştır. Bu alanda rekor hala kendisine aittir. Yüzlerce söz ve bestesi bulunan Ferdi Tayfur'un 100 e yakın albümü vardır. 9 defa altın plak ödülü kazanmıştır ve birçok ödülü de mevcuttur. Ferdi Tayfur'un Prangalar albümü yaklaşık 5 milyon adet satmıştır ve Türkiye'de en çok satılan albümlerden birisidir. Ayrıca bu albüm 2 yıl piyasada kalmış ve rekor kırmıştır. Emmioğlu şarkısı Kral TV'de 60 hafta yani 1 yıl 2 ay boyunca ilk sırada kalmıştır ve tüm zamanların rekorunu kırmıştır.