Ferdi Tayfur - Hatıran Yeter sözleri | Hatıran Yeter arabesk şarkı sözleri nelerdir? Ferdi Tayfur Rekorları!
Arabesk müziğin kralı Ferdi Tayfur'un şarkı sözleri merak ediliyor. Rekor üstüne rekor kıran şarkıları bulunan Ferdi Tayfur'un yüzlerce söz ve bestesi mevcuttur. En beğenilen arabesk şarkılarından birisi 'Hatıran Yeter' şarkısıdır. Peki Hatıran Yeter sözleri nelerdir? Hatıran Yeter şarkı sözü!
Ferdi Tayfur'un en beğenilen parçalarından birisi Hatıran Yeter şarkısıdır. Peki Hatıran Yeter sözleri nelerdir? Hatıran Yeter arabesk sözleri haberimizde...
HATIRAN YETER SÖZLERİ
Senden bir hatıra bana bu şarkı
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter hatıran yeter
Senden bir hatıra bana bu şarkı
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter hatıran yeter
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter
Bir yanda yaşanan o güzel günler
Bir yanda anılar bir yanda dünler
Seni yaşatacak neler var neler
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter hatıran yeter
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter
Bilinmez neleri getirir zaman
Bilinmez neleri götürür zaman
Aşka bir hatıradır maziden kalan
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter hatıran yeter
Bilinmez neleri getirir zaman
Bilinmez neleri bitirir zaman
Aşka bir hatıradır maziden kalan
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter hatıran yeter
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter
Bir yanda yaşanan o güzel günler
Bir yanda anılar bir yanda dünler
Seni yaşatacak neler var neler
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter hatıran yeter
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter
FERDİ TAYFUR REKORLARI
Ferdi Tayfur'un müzik alanında birçok rekoru bulunmaktadır. Üstelik hala kırılmayan rekorları da vardır.
Ferdi Tayfur'un Gülhane konserine 200 bin kişi katılmıştır. Bu alanda rekor hala kendisine aittir. Yüzlerce söz ve bestesi bulunan Ferdi Tayfur'un 100 e yakın albümü vardır. 9 defa altın plak ödülü kazanmıştır ve birçok ödülü de mevcuttur. Ferdi Tayfur'un Prangalar albümü yaklaşık 5 milyon adet satmıştır ve Türkiye'de en çok satılan albümlerden birisidir. Ayrıca bu albüm 2 yıl piyasada kalmış ve rekor kırmıştır. Emmioğlu şarkısı Kral TV'de 60 hafta yani 1 yıl 2 ay boyunca ilk sırada kalmıştır ve tüm zamanların rekorunu kırmıştır.