Ferdi Tayfur, dün akşam bir anda dünyada gündem oldu
Dünyaca ünlü YouTuber Casey Neistat'ın Spotify hesabı çalındı ve çalma listeleri Ferdi Tayfur şarkılarıyla dolduruldu. Bu da sosyal medyada ünlü şarkıcıyı dünya gündeminin ilk sıralarına taşıdı.
YouTube hesabında 12 milyona yakın takipçisi bulunan dünyaca ünlü YouTuber Casey Neistat'ın Spotify hesabı çalındı ve çalma listeleri Ferdi Tayfur şarkılarıyla dolduruldu. Bu da ünlü şarkıcıyı bir anda sosyal medyanın gündemine oturttu.
EKRAN GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞIP TEPKİ GÖSTERDİ
Spotify hesabının çalındığını Twitter hesabı üzerinden duyuran Neistat, içerisinde Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, Nadide Sultan, Ahmet Kaya ve Sezen Aksu gibi pek çok ünlü ismin olduğu çalma listesinin bir ekran görüntüsünü de paylaşarak tepki gösterdi.
"DİNLEDİĞİM MÜZİK TÜRÜ DEĞİL"
Hacklenme olayı ünlü YouTuber'ı çok sinirlendirdi, Webtekno'da yer alan habere göre Casey Neistat Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Hey Spotify yardım et! Eminim ki birisi benim hesabımı çaldı. Tüm çalma listelerim ve her şey gitti. Ayrıca (hesabımı ele geçiren kişinin müzik zevkine laf etmek istemiyorum) bu normalde dinlediğim müzik türü değil."
TÜRK KULLANICILAR ANINDA HAREKETE GEÇTİ
Türk kullanıcılar paylaşım sonrasında Casey Neistat'ın gönderisinin altına Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses'i öven yorumlarda bulundu.
Haber Videosu: Ferdi Tayfur, dün akşam bir anda dünyada gündem oldu
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Ulan kaç kere dedim editöre yorumcu olmadan önce IQ testine sok diye,lavuğun yaptığı yoruma bak ferdi tayfur kim ki onu dinlesin demiş:)))lan harbiden oksijen israfısınız mizahtanda bi habersiniz:)))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bu ferdi müslüm orhan emrah ibo hala daha yandım anah babam diyosa vatandaş dertten telef olurCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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zaten sevmiyoruz müslümü ferdiyi orhanı emrahı ve bunlar gibi söyleyenleri bunların yüzünden millet bi bira içen beş bira içti babaymışlar ne babası herkesin kendi babası var bunlar neyin babası kırk yıl dinlemesek aklımıza gelmezler bunlar yalılarda şarkılarını dinleyenler alkolik oldularCevap Yaz 4 7 Yayından Kaldır
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zaten dinleyemez senin gibi ruhsuzlar beş para etmez seyleri müzik diye dinlersiniz sizCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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sen dinle ferdiyi ve bunun gibileri artık vatandaş uyandı duygularını sömürtmüyo telef olmaya niyetimiz yok1 2 Yayından Kaldır
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LoL bu saatten sonra ferdi bişey çıkmaz yalahCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Rahşan Ecevit Hanımefendiye, Allah''tan rahmet dilerim. Mekanı cennet olsun, hanımefendinin. . .Cevap Yaz 70 42 Yayından Kaldır
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Onun affından çıkıpta mağdur ettikleri insanlarda yavşana rahmet okuyor biliyormusun.5 1 Yayından Kaldır
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koca sına okunan kuranı kerimi susturun şunu diyen birine sen nasıl rahmet okursun17 26 Yayından Kaldır
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ALLAH adaletini hükmetsin, Rahmetini ve . Merhametini göstermesin inşeALLAH11 37 Yayından Kaldır