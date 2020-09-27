Feray AYTEKİN kimdir? Feray AYTEKİN kaç yaşında, nereli? Feray AYTEKİN hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Feray AYTEKİN izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Feray AYTEKİN kaç yaşında, nereli? Feray AYTEKİN hayatı ve biyografisi! Feray AYTEKİN kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Feray AYTEKİN, hakkında araştırmalar yapılıyor. Feray AYTEKİN kimdir? Feray AYTEKİN kaç yaşında, nereli? Feray AYTEKİN hayatı ve biyografisi!

FERAY AYTEKİN KİMDİR?

19/07/1979 Bursa/Karacabey'de doğdu. Evli ve 14 yaşında Ozan isminde bir oğlu var. İlkokul ve ortaokulu Karacabey'de, liseyi İzmir Karşıyaka Lisesi'nde, üniversiteyi de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fizik Bölümü'nden mezun olarak tamamladı. Üniversite boyunca özerk, parasız, bilimsel eğitim mücadelesinde yer aldı. 2000 yılından bu yana da İstanbul Eğitim Sen 5 No'lu şubede kadın sekreterliği, örgütlenme sekreterliği, merkez kadın eğitimcisi sorumluluklarını üstlendi. 4+4+4 yasasının çıkmasıyla birlikte 2013'de Veli-Der (Öğrenci Veli Derneği) kurucularından oldu. Veli-Der yönetim kurullarında başkanlık, sekreterlik sorumluluklarını üstlendi.