Fenomen Tansu Dayan kimdir, kaç yaşında? Müge Anlı taklidi ile bilinen Instagram ve Tiktok fenomeni Tansu Dayan biyografisi!

Sosyal medyada yer alan komik videolarıyla tanınan isimlerden biri olan Tansu Dayan, özellikle Müge Anlı taklidi ile dikkatleri üzerinde toplayan bir isimdir. Müge Anlı'ya da çıkan başarılı isim boyu da çok konuşuldu. Tansu Dayan hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Fenomen Tansu Dayan kimdir, kaç yaşında? Tansu Dayan'ın boyu kaç?

Instagram'da 1,6 milyondan fazla takipçisi bulunan Tansu Dayan, özellikle Müge Anlı tiplemeleriyle gündeme geldi. Tansu Dayan'ın sosyal medyada paylaştığı komik videolar binlerce kez izlenirken, hayatı hakkındaki bilgiler de araştırılıyor.

TANSU DAYAN KİMDİR?

Tam adı "Tansu Arif Dayan"dır.Tansu Dayan, 29 yaşında ve yüksek endüstri mühendisidir. Nereli olduğu hakkında kesin bir bilgi yok ancak ailesi Bilecik'te yaşamakta. Instagram'da 1 milyon 600 binden fazla takipçisi bulunan, Tansu Arif Dayan Müge Anlı'nın taklidini yaptığı videolar ile adından söz ettirdi. Özellikle Anlı'nın çok konuşulan "Senin kocanın evi yok" sözleriyle çektiği video ciddi bir izlenme oranına ulaştı.

Tansu Dayan, Müge Anlı'nın dışında Nihat Hatipoğlu, Ayşo diye sosyal medyada tanınan Ayşe'nin, Bihter Ziyagil'in de taklitlerini yapıyor.

Müge Anlı'nın programına da çıkan Tansu Dayan, boyuyla da dikkat çekti. Kendisinin sürekli olarak 168 cm boyunda olduğunu paylaşan instagram fenomeni Tansu Arif Dayan bu konu ile de sürekli olarak espriler yapmaktadır.