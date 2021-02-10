Fenomen isme kötü haber! 'Bazlama' davasında karar çıktı

Hande Erçel, sosyal medyada fotoğrafını paylaşıp 'bazlama surat' diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Ünlü oyuncu, savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde Kılınç'ın fiziksel özelliklerini aşağıladığını, çektiği videolarda kendisiyle dalga geçtiğini öne sürerek cezalandırılmasını istemişti.

2 BİN 180 TL ÖDEYECEK

Davanın karar duruşması geçtiğimiz gün yapıldı. Mahkeme, hakaret suçu işlediği gerekçesiyle Kılınç'a 109 gün adli para cezası verdi. Cezanın her günü 20 TL'den paraya çevrilerek sanığın 2 bin 180 TL ödemesine hükmedildi. Hande Erçel'in avukatı Nail Gönenli, "Manevi tazminat davamız 25 Şubat'ta görülecek. Ceza kararı çıktığı için manevi tazminat davamızın da lehimize sonuçlanacağını düşünüyorum. Adalet yerini bulacak" dedi.

YILLAR İÇİNDE ERİDİ

Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bürsin ile başrolü paylaşan Hande Erçel'in son paylaşımı olay oldu.

Son günlerde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Erçel'in ev hali büyüledi. Ayna karşısına geçip kendini çeken Erçel'in fit vücudu dikkatlerden kaçmadı.

Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa 'Hande Hanım inceciksiniz' yorumları yapıldı.

SEVENLERİNİ KORKUTTU!

Hande Erçel, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştığı fotoğrafla sevenlerini korkuttu. "Bugün motivasyonumu Hakan Yıldırım'dan aldım" notuyla boyunluk taktığı fotoğrafı paylaşan Erçel, sağlık sorunu yaşayıp yaşamadığı üzerine hayranlarından binlerce mesaj aldı.

BOYNUM TUTULDU

Hayranlarının yaşadığı panik sonrası duruma kayıtsız kalamayan Hande Erçel, konuya açıklık getirdi. "Ben iyiyim boynum tutuldu sadece" mesajıyla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Hürriyet