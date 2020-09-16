Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Katıldığı evlilik programıyla adını duyuran ve bir süre önce Kemal Ayvaz ile hayatını birleştiren Hanife Gürdal, sürpriz bir karara imza atarak eşinden boşandı.

Bir döneme damga vuran evlilik programları ile adını duyuran gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı.

RTÜK tarafından yasaklanan evlilik programlarında eş arayan Hanife Gürdal, kısa sürede adını herkese duyurmayı başarmıştı. Programların yasaklanmasının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hanife, daha sonra sürpriz bir karara imza atarak Kemal Ayvaz ile hayatını birleştirmişti.

BİRBİRLERİNE AİT FOTOĞRAFLARI SİLDİLER

Evlilikleri dolu dizgin devam eden ikilinin mutlulukları kısa sürdü. 9 ay süren evliliklerini noktalayan Hanife ve eşi, sosyal medyadan birbirlerine ait fotoğrafları da sildi.

"KOCAMLA VAKİT GEÇİRMEK İSTEMİYORUM"

Fenomen gelin adayı, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda "Kocamla vakit geçirmek istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Hanife'nin bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.