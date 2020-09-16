Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı

Katıldığı evlilik programıyla adını duyuran ve bir süre önce Kemal Ayvaz ile hayatını birleştiren Hanife Gürdal, sürpriz bir karara imza atarak eşinden boşandı.

16.09.2020 12:16 | Son Güncelleme: 16.09.2020 12:27

Bir döneme damga vuran evlilik programları ile adını duyuran gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı.

RTÜK tarafından yasaklanan evlilik programlarında eş arayan Hanife Gürdal, kısa sürede adını herkese duyurmayı başarmıştı. Programların yasaklanmasının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hanife, daha sonra sürpriz bir karara imza atarak Kemal Ayvaz ile hayatını birleştirmişti.

BİRBİRLERİNE AİT FOTOĞRAFLARI SİLDİLER

Evlilikleri dolu dizgin devam eden ikilinin mutlulukları kısa sürdü. 9 ay süren evliliklerini noktalayan Hanife ve eşi, sosyal medyadan birbirlerine ait fotoğrafları da sildi.

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı

"KOCAMLA VAKİT GEÇİRMEK İSTEMİYORUM"

Fenomen gelin adayı, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda "Kocamla vakit geçirmek istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Hanife'nin bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Donald Trump Devlet Bahçeli Adnan Menderes Erol Mütercimler
Magazin Demet Akalın Ferhat Göçer Tuna Kiremitçi Ozan Çolakoğlu
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz Mbaye Diagne Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Ateş Kaza Türk Lirası
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 12:27:51. #1.14#
title