Fenomen dizi Leyla ile Mecnun'a Deniz Işın'ın ardından bomba bir transfer daha
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenomen dizi Leyla ile Mecnun'a Deniz Işın'ın ardından bomba bir transfer daha

Haberler.com - Haberler | Magazin

Son Yaz dizisinin Selim Savcı'sı Sarp İkiler, Exxen'de izleyicilerle buluşacak olan Leyla ile Mecnun dizisinin kadrosuna katıldı. Diziye daha önce Leyla karakterine hayat verecek olan Deniz Işın dahil olmuştu.

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran ve 8 yıl sonra geri dönen Leyla ile Mecnun'un kadrosu genişliyor. Geçtiğimiz günlerde Leyla karakteri için Deniz Işın diziye dahil olmuştu.

SARP İKİLER KADRODA

Yeni bölümleri Exxen'da yayınlanacak olan dizinin kadrosuna Deniz Işın'ın ardından Sarp İkiler de katıldı. İkiler, Son Yaz dizisinde canlandırdığı Arda karakteri ile dikkat çekmişti.

Fenomen dizi Leyla ile Mecnun'a Deniz Işın'ın ardından bomba bir transfer daha

26 HAZİRAN'DA SET BAŞLAYACAK

Aynı kadro ve aynı hikaye üzerinden sürdürülecek olan dizinin çekimlerini 26 Haziran'da başlayacak. Dizinin yeni sezonda seyirciyle buluşması planlanıyor.

Fenomen dizi Leyla ile Mecnun'a Deniz Işın'ın ardından bomba bir transfer daha
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tan Taşçı Selçuk Balcı Erkan Petekkaya Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Nihat Özdemir Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fenomen dizi Leyla ile Mecnun'a Deniz Işın'ın ardından bomba bir transfer daha - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.6.2021 00:14:18. #1.16#

title