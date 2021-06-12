Fenomen dizi Leyla ile Mecnun'a Deniz Işın'ın ardından bomba bir transfer daha

Son Yaz dizisinin Selim Savcı'sı Sarp İkiler, Exxen'de izleyicilerle buluşacak olan Leyla ile Mecnun dizisinin kadrosuna katıldı. Diziye daha önce Leyla karakterine hayat verecek olan Deniz Işın dahil olmuştu.