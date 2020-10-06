Fenomen Cansu Taşkın'dan canlı yayında bomba itiraf: 5 yaşındayken babam boğazıma bıçak dayadı
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Fenomen Cansu Taşkın'dan canlı yayında bomba itiraf: 5 yaşındayken babam boğazıma bıçak dayadı

06.10.2020 15:13 | Son Güncelleme: 06.10.2020 15:38

Fenomen Cansu Taşkın, dün Lerzan Mutlu'nun programında yıllardır görüşmediği babasıyla yüzleşti. Canlı yayında babasının para koparmak için ortaya çıktığını söyleyen Taşkın, "5 yaşındayken boğazıma bıçak dayadı" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın'ın babası Hüseyin Taşkın, sunucu ve şarkıcı Lerzan Mutlu'nun programına konuk olarak kızının kendisiyle görüşmediğini söyledi. Bunun üzerine canlı yayına bağlanan ve babasıyla görüşmek istemediğini belirten fenomen 5 yaşındayken babasının boğazına bıçak dayadığını ileri sürdü. Baba ise bu iddiayı kabul etmedi.

"BABAM İÇİN KORUMA KARARI ALDIRACAĞIM"

Canlı yayında babasıyla yüzleşen Cansu Taşkın, sözlerine şöyle devam etti: "Babam para koparmak için ortaya çıktı. Yıllar önce ondan bir şey istemek için aradığımda telefonu suratıma kapatmıştı. Babamdan hiçbir destek almadım. Ben çok küçük yaşlarda hem okuyup hem çalıştım. Babam için üzülüyorum, öbür tarafta ne yapacak acaba. Diğer kardeşlerimi tanımıyorum. Tanımakta istemiyorum. Ben iyi niyetimden dolayı savcılıktan şikayetimi geri çektim. Ama tekrar koruma kararı aldıracağım. Babamı tanıyorum yüzden tanımadığım insana karşı bir bağ hissetmiyorum."

Fenomen Cansu Taşkın'dan canlı yayında bomba itiraf: 5 yaşındayken babam boğazıma bıçak dayadı

CANSU TAŞKIN KİMDİR?

15 Kasım 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Cansu Taşkın, 16 yaşında modellik yapmaya başladı. Lise mezunu olan Taşkın, 17 yaşında Dünya Modellik yarışmasında dördüncülük elde edince modellik teklifleri almaya başladı. Taşkın Fatmagül'ün Suçu Ne? ve Qüfür adlı projelerde rol aldı. 2015 yılında sunuculuğunu Mehmet Ali Erbil'in yaptığı Çarkıfelek programında yarışan Taşkın, 2015'de Miss of The Worl'de Türkiye'den katıldı. Taşkın, 2012 yılında "Idol Of Models" yarışmasında ikinci oldu.

Fenomen Cansu Taşkın'dan canlı yayında bomba itiraf: 5 yaşındayken babam boğazıma bıçak dayadı
Fenomen Cansu Taşkın'dan canlı yayında bomba itiraf: 5 yaşındayken babam boğazıma bıçak dayadı
Haber Yorumları (3)
VUP: Demek ki iilk estetik operasyonunu babası halletmiş.
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ÜZÜLDÜM: Allah öyle babanın belasını versin, niye öldürmemiş :)
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VİCDAN: Küçük yaşta hayatı tek başına sırtlamak zorunda kalmışsın . tebrikler başarılı bir insansın. Lakin baba hakkı vardır. görmesen bile bakımını sağlamalısın diye düşünüyorum. Kardeşler ile durum çok farklı. Hadi babaya soğuksun ama kardeş asla atılmaz bulunmaz . kardeşlerine sarılmanı tavsiye ederim. Vicdanen çok mutlu olacaksın.
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