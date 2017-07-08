Fenerbahçe, Volkan Şen ile Yolların Ayrıldığını Duyurdu
Fenerbahçe Kulübü, Volkan Şen ile yolların karşılıklı olarak anlaşılarak ayrıldığını duyurdu. Volkan Şen, fesih bedeli için Fenerbahçe'ye 1 milyon Euro ödeyecek.
Fenerbahçe, Volkan Şen'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Sarı Lacivertliler, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;
1 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA FESHEDİLDİ
"Volkan Şen ile kulübümüz arasında bulunan sözleşme, futbolcunun ödeyeceği 1 milyon Euro karşılığında karşılıklı olarak feshedilmiştir."
Volkan Şen geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla ligde gol atamazken, 3 asist yapmıştı.