Fenerbahçe, Volkan Şen ile Yolların Ayrıldığını Duyurdu

Fenerbahçe, Volkan Şen'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Sarı Lacivertliler, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

1 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA FESHEDİLDİ

"Volkan Şen ile kulübümüz arasında bulunan sözleşme, futbolcunun ödeyeceği 1 milyon Euro karşılığında karşılıklı olarak feshedilmiştir."

Volkan Şen geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla ligde gol atamazken, 3 asist yapmıştı.