Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu kimdir? Emre Belözoğlu kaç yaşında? Emre Belözoğlu hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe yeni teknik direktörü, Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olan Emre Belözoğlu , sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Emre Belözoğlu kaç yaşında nereli? Emre Belözoğlu hangi pozisyonda oynuyor? Emre Belözoğlu hangi takımlarda oynadı? Emre Belözoğlu kimdir?

Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Emre Belözoğlu , spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Emre Belözoğlu kimdir? Emre Belözoğlu hangi takımlarda oynadı? Emre Belözoğlu kaç yaşında nereli? Emre Belözoğlu hangi pozisyonda oynuyor?

EMRE BELÖZOĞLU KİMDİR?

7 Eylül 1980 İstanbul Yedikule'de dünyaya geldi. 1990 yılında futbolculuk hayatına başladı. 2004 yılında Pele'nin açıkladığı 'Yaşayan En İyi 125 Futbolcu' listesi 'FIFA 100'de yer aldı.İlk milli maçına 2000 yılındaki Norveç karşısında çıktı. EURO 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra ilk büyük sakatlığını yaşadı Fakat 2002 FIFA Dünya Kupası'nda forma giydi.

EMRE BELÖZOĞLU FUTBOL KARİYERİ

2 Temmuz 2019 tarihinde Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme sözleşme imzaladı. 19 Ağustos 2019 tarihinde 4 sezon sonra Fenerbahçe forması ile ilk maçına Gaziantep FK karşısında kaptan olarak çıktı ve bu maçın 24. dakikasında penaltıdan bir de gol kaydetti.Emre Belözoğlu Babasının futbola olan merakı sayesinde, genç yaşta Zeytinburnuspor forması altında futbolla tanıştı. 12 yaşındayken, antrenörü Salih Bulgurlu tarafından yeteneği farkedilince özel eğitim almaya başladı ve bu olay futbol kariyerinin başlamasına yol açtı.1994 yılında, Zeytinburnuspor'dan, Galatasaray'ın altyapısına transılan Belözoğlu, efsanevi oyuncu Gheorghe Hagi'den dersler almaya başladı. 1996 yılında, Galatasaray'ın A takımına geçen futbolcu, 2001 yılına kadar bu formayı başarıyla taşıdı. Oynadığı 103 maçta 21 gol ve sayısız asiste imza attı. Galatasaray'da oynadığı süre içerisinde, üst üste dört şampiyonluk yaşayan başarılı oyuncu, bu süre içerisinde UEFA Kupası'nın da sahibi oldu.

Temmuz 2008'de, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda yapılan bir tören ile, Aziz Yıldırım tarafından tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe takımına katıldığı resmi olarak açıklandı. 4 yıllık bir kontrat imzalayan ve de 5 numaralı formanın sahibi olan Belözoğlu, Fenerbahçe kadrosuna katılması nedeniyle fanatik Galatasaraylı taraftarlarca eleştirildi. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Fenerbahçe forması altında çıktığı 29 maçta 2 gol kaydetti.A Milli Takım'a girmeden önce, 1994-1999 yılları arasında Genç Milli Takım'ların kadrosunda devamlı olarak yer alan Belözoğlu, bu süre zarfında oynadığı 71 maçta 33 gol kaydetti. 2000 yılından beri A Milli Takım'da top koşturan deneyimli orta saha oyuncu, sahaya çıktığı 65 maçta 6 gol attı.