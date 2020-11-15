Fenerbahçe Karagümrük maçı kaç kaç? Fenerbahçe Karagümrük maçı kaçta? Fenerbahçe Karagümrük maçı sonucu?

Fenerbahçe ve Karagümrük Spor Kulübü Kadıköy Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde karşı karşıya geliyor. Maçın ayrtıları ise merak konusu.

Fenerbahçe veKaragümrük Spor Kulübü maçı tüm heyecanıyla oynanıyor. Peki,Fenerbahçe veKaragümrük Spor Kulübü Kadıköy Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde karşı karşıya geliyor. Maçın ayrtıları ise merak konusu.

FENERRBAHÇE VE KARAGÜMRÜK MAÇI KAÇ KAÇ?

9' Harun Tekin aut atışında topu Luiz Gustavo'ya vermek isterken Erik Sabo araya girdi ve golü attı...Maç henüz ilk yarısında ve 1-0ilerliyor.

Fenerbahçe Karagümrük hazırlık maçı 15 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Kadıköy Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde başladı. Karşılaşma Fenerbahçe Youtube'dan canlı olarak yayınlanacak.