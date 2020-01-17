Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'te

17.01.2020 19:20 | Son Güncelleme: 17.01.2020 19:20

Fenerbahçe kafilesi, Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maç için Gaziantep'e ulaştı.

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 31 puanla dördüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe, ikinci yarının ilk maçında Gaziantep FK'ya konuk olacak. Bu maç için hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde tamamlayan sarı-laciverliler, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Gaziantep'e ulaştı.

Gaziantep Havalimanı'na gelen Fenerbahçe kafilesini çok sayıda sarı-lacivertli taraftar karşılarken, taraftarlar futbolculara ve Teknik Direktör Ersun Yanal'a sevgi gösterilerinde bulundu. Kafile, daha sonra havalimanından kamp yapacağı otele hareket etti.

Maç öncesi Fenerbahçe'de Adil Rami ve Miha Zajc kadroya alınmazken sakatlıkları devam eden Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses da kafilede yer almadı. Yeni transfer Simon Falette ise henüz lisansı çıkarılamadığı için Gaziantep karşısında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kamp kadrosu şöyle:

"Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Zanka, Serdar Aziz, Mauricio Isla, Jailson, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muriqi."

Gaziantep Kalyon Stadı'nda 18 Ocak 2020 Cumartesi günü oynanacak Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede Hüseyin Göçek, Serkan Ok ve Esat Sancaktar hakem üçlüsü görev alacak.

(Said Vakkas Yağcı-Metin Faruk Tamer/İHA)

Kaynak: İHA