Fenerbahçe Beko - Alba Berlin maçı hangi kanalda, saat kaçta?

THY Euroleague maçında bugün Fenerbahçe Beko - Alba Berlin maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Fenerbahçe Beko - Alba Berlin maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Fenerbahçe Beko - Alba Berlin maçı gerçekleşecek. Peki, Fenerbahçe Beko - Alba Berlin maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

FENERBAHÇE BEKO - ALBA BERLİN MAÇI HANGİ KANALDA?

THY Euroleague, Fenerbahçe Beko - Alba Berlin maçı, İstanbul'da Ülker Sports Arena'daoynanacak. Fenerbahçe Beko - Alba Berlin maçı, Bilyoner TV ve Bein Sport haber kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Digiturk 83, Kablo TV 223 ve web üzerinden izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE BEKO - ALBA BERLİN MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

THY Euroleague heyecanında 19 Şubat Cuma günü oynanacak Fenerbahçe Beko - Alba Berlin maçı, Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak.