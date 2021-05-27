Fen Liseleri Taban Puanları 2021 - 2021 Fen Taban Puanları! Fen Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 (LGS-MEB)
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Fen Liseleri Taban Puanları 2021 - 2021 Fen Taban Puanları! Fen Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 (LGS-MEB)

Fen Liseleri Taban Puanları 2021 - 2021 Fen Taban Puanları! Fen Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 (LGS-MEB)
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Fen Liseleri Taban Puanları 2021 - Fen Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021! Bu puanlar ve yüzdelik dilimleri 2020 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilmiş olup 2021 LGS'ye girip tercih yapacak olan lise adayları bu taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurmalılar.

Sayfamızdaki verilerin tamamı MEB tarafından yayınlanmış olan en son güncel taban puanları ve yüzdelik dilimleridir.

FEN LİSELERİ TABAN PUANLARI 2021

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Fen Liseleri Taban Puanları 2021 - 2021 Fen Taban Puanları! Fen Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 (LGS-MEB) - Haberler
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