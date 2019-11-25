Femen aktivistleri diktatör Franco yanlısı yürüyüşü protesto etti
İspanya'da Femen aktivistler başkent Madrid'de diktatör Franco yanlısı göstericilerin düzenlediği yürüyüşü protesto etti.
25.11.2019 08:54 | Son Güncelleme: 25.11.2019 08:54
İspanya'da Femen aktivistler başkent Madrid'de diktatör Franco yanlısı göstericilerin düzenlediği yürüyüşü protesto etti.
Üzerinde 'faşizmi onurlandırmayın' mesajları yazılan kadınlar, 44 yıl önce ölen Franco'ya destek amacıyla düzenlenen yürüyüşe tepki gösterdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com