Femen aktivistleri diktatör Franco yanlısı yürüyüşü protesto etti
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Femen aktivistleri diktatör Franco yanlısı yürüyüşü protesto etti

İspanya'da Femen aktivistler başkent Madrid'de diktatör Franco yanlısı göstericilerin düzenlediği yürüyüşü protesto etti.

25.11.2019 08:54 | Son Güncelleme: 25.11.2019 08:54
Femen aktivistleri diktatör Franco yanlısı yürüyüşü protesto etti

'da Femen aktivistler başkent 'de diktatör Franco yanlısı göstericilerin düzenlediği yürüyüşü protesto etti.


Üzerinde 'faşizmi onurlandırmayın' mesajları yazılan kadınlar, 44 yıl önce ölen Franco'ya destek amacıyla düzenlenen yürüyüşe tepki gösterdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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