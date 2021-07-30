Felç geçirdiğini söyleyen Tuğba Özay'dan haber var
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Felç geçirdiğini söyleyen Tuğba Özay'dan haber var

Felç geçirdiğini söyleyen Tuğba Özay'dan haber var
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü manken Tuğba Özay (43), Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 farklı noktada çıkan orman yangını sonrası sinir krizi geçirdi. Manavgat'ta çiftliği olan Özay, "Çiftliğimiz ve köyümüz yandı. Beni hastaneye kaldırdılar. Felç geçirdim" diyerek sevenlerini korkutmuştu. Tuğba Özay'dan haber var...

Türkiye'nin çeşitli illerinde meydana gelen yangınlar herkeste büyük üzüntü yarattı. Antalya Manavgat'ta çiftliği bulunan Tuğba Özay kötü haberin ardından yıkıldı. Yangının sıçradığı bölgede çiftliği bulunan Tuğba Özay, dün yaptığı paylaşımlarda yardım istemişti.

Manavgat'ta çiftliğinin yandığını söyleyen Özay, yaşananların ardından felç geçirdiğini söylemişti.

Özay'ın sağlık durumu ve çiftliğine ilişkin son açıklama, ünlü mankenin yakın dostu, ses sanatçısı Onur Akay'dan geldi.

"YANGINA MÜDAHALE EDİLMİŞ"

Özay'ın çiftliğinin Manavgat Poyraz Çiftliği olduğunu ifade eden Akay, "Tuğba Özay'ın Manavgat Poyraz Çiftliği'nde hiçbir sıkıntı yok. Yakınlarına kadar gelen yangına müdahale edilmiş" dedi.

"ANNESİNİN YANINDA DİNLENİYOR"

"Güvenlik güçleri olay yerine insanların girmesine izin vermediğinden, Tuğba Özay da bilgi alamayınca sinir krizi geçirdi" diyen Akay, "Ancak Tuğba'nın sağlık durumu şu an çok iyi ve annesinin yanında dinleniyor." ifadelerini kullandı.

Hastaneye kaldırılan Özay, "Çiftliğimiz yandı. Beni hastaneye kaldırdılar. Felç geçirdim. Kollarım ve ayaklarım tutmuyor" diyerek sevenlerini üzmüştü.

Felç geçirdiğini söyleyen Tuğba Özay'dan haber var
Felç geçirdiğini söyleyen Tuğba Özay'dan haber var
Felç geçirdiğini söyleyen Tuğba Özay'dan haber var
Felç geçirdiğini söyleyen Tuğba Özay'dan haber var
Felç geçirdiğini söyleyen Tuğba Özay'dan haber var

Kaynak: Snob Magazin

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