Fehmi Koru, Bahçeli'nin açıklamalarını yorumladı: Galiba "Sandık gelsin" çağrısına az kaldı

Kişisel bloğunda kaleme aldığı yazıda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son açıklamalarını yorumlayan gazeteci Fehmi Koru, çarpıcı bir iddia ortaya attı. Bahçeli'nin açıklamasının kendisine seçimin yaklaştığı hissini verdiğini belirten Koru, "Galiba 'Sandık gelsin' çağrısına az kaldı" ifadelerini kullandı.

İşte Fehmi Koru'nun yazısındaki ilgili kısım;

Umutları tazeleyecek, insanların çalışma ve kazanma iştahlarını yeniden kabartacak, yapılan yanlışlıklardan vazgeçildiği görüntüsünü verecek köklü bir değişim yaşanana kadar üzülmeye devam edeceğiz.

Onun da bir an evvel gerçekleşmesi şart.

MHP genel başkanı Devlet Bahçeli'nin dün yaptığı cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili açıklama başkalarında farklı düşünceler uyandırsa bile, bana seçimin yaklaştığı hissini verdi.

Dediği aynen şu Bahçeli'nin: "2021 yılı girdi gireli zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışılmaktadır. Televizyon ekranları özellikle bu tartışmanın odak noktası halindedir. Papatya falları açılırken, talih kuşunun kimin başına konacağı, çekilişten kimin çıkacağı sürekli gündemdedir. Her akşam ekranlara beşlik simit gibi dizilen sözde uzman ve sivri yorumcular bir torbaya doldurdukları isimleri sırasıyla gün yüzüne çıkarmaktadır. Milletimiz bu sakil ve sefil tartışmadan bıkmış usanmıştır. Zillet ittifakı adayının eşgali ve robot resmi bile çizilmiştir."

Şikayet edilen konu MHP'nin küçük ortağı olduğu 'Cumhur İttifakı'nın başlattığı bir tartışma. AK Parti sözcüleri konuyu gündemde tutuyor, papatya falını onun adına konuşan ve yazanlar açıyorlar.

Hem de her gün.

Bunu MHP'nin ve genel başkanının bilmemesi mümkün değil.

O halde?

Galiba "Sandık gelsin" çağrısına az kaldı.

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