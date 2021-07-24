Fedon kimdir? Şarkıcı Fedon Kalyoncu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Fedon Kalyoncu'nun hayatı ve biyografisi

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Fedon Kalyoncu geliyor. Peki, Fedon Kalyoncu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Fedon Kalyoncu'nun hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...