Fedon kimdir? Şarkıcı Fedon Kalyoncu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Fedon Kalyoncu'nun hayatı ve biyografisi
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Fedon kimdir? Şarkıcı Fedon Kalyoncu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Fedon Kalyoncu'nun hayatı ve biyografisi

Fedon kimdir? Şarkıcı Fedon Kalyoncu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Fedon Kalyoncu'nun hayatı ve biyografisi
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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Fedon Kalyoncu geliyor. Peki, Fedon Kalyoncu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Fedon Kalyoncu'nun hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

Fedon Kalyoncu kimdir? Fedon kimdir? Fedon Kalyoncu kaç yaşında, nereli? Fedon Kalyoncu ile ilgili bilgiler sizlerle...

FEDON KİMDİR? FEDON KALYONCU KİMDİR?

Fedon Kalyoncu (d. 19 Ağustos 1946; İstanbul), Türk şarkıcı.

Fedon Kalyoncu doğum tarihi : 19 Ağustos 1946

Fedon Kalyoncu kaç yaşında : 74 yaşında

Fedon Kalyoncu nereli : İstanbul doğumlu

Fedon Kalyoncu mesleği ne : Şarkıcı

FEDON HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

19 Ağustos 1946'da İstanbul'da doğdu. Babası Rum, annesi Ermenidir. 1962 yılında Zoğrafyon Rum Lisesindeki öğrenimini yarıda bıraktı. 1962 ve 1972 yılları arasında sinema sektöründe çeşitli işlerde çalıştı. 1991'de şarkı söylemeye başladı. Aynı yıl Senin İçin adlı ilk albümünü çıkardı. TRT'de Yunanca şarkı söyleyen ilk kişi oldu.

Dedesi Kleanti Kalyoncu, Çanakkale Savaşı'nda yaşamını yitirmiştir.

Eda Kalyoncu ile evliliğinden Natali adında bir kızı ve Theo adında bir oğlu dünyaya gelmiştir.

Albümleri:

  • Senin İçin(12 Aralık 1991)
  • Aşığınım(Ekim 1992)
  • Nerdesin?(Haziran 1994)
  • Bir Kadın Var - Bi Tanem(1997)
  • Sevdiklerimizle (Toplama albüm, 14 Nisan 2000)

Müzik videoları:

  • "Aşığınım"
  • "Nerdesin"
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Fedon kimdir? Şarkıcı Fedon Kalyoncu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Fedon Kalyoncu'nun hayatı ve biyografisi - Haberler
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