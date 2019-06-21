Federal Havacılık Kurumu'ndan Amerikalı hava yolu şirketlerine uyarı: İran'a yakın uçmayın
Amerika Birleşik Devletleri'nin Federal Havacılık Kurumu, Amerikan hava yolu şirketlerinin Hürmüz Boğazı ve Umman Körfezi üzerinde uçuş yapmasını yasakladı. Karar perşembe günü Amerikan ordusuna ait insansız hava aracının İran tarafından düşürülmesinin ardından geldi
Amerika Birleşik Devletleri'nin Federal Havacılık Kurumu (FAA), Amerikan hava yolu şirketlerinin Hürmüz Boğazı ve Umman Körfezi üzerinde uçuş yapmasını yasakladı. Karar perşembe günü Amerikan ordusuna ait insansız hava aracının İran tarafından düşürülmesinin ardından geldi.
Kurum, bölgede artan gerginlik ve İran'ın uçaksavar füzelerinin oluşturduğu risk nedeniyle söz konusu kararı aldıklarını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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