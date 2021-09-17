Fedakar anne, engelli kızının düğün hayalini gerçeğe dönüştürdü

Kahramanmaraş'ta 27 yaşındaki engelli Buket Bulut'un gelinlik ve düğün hayali, fedakar annesi tarafından organize edilen temsili düğünle gerçek oldu

Gelinlik giyen, kına yakılan ve kardeş kuşağı bağlanan Buket, "Düğünüm var; ben de gelin oldum" diyerek gönlünce halay çekip oynadı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki engelli Buket Bulut'un gelinlik ve düğün hayali, fedakar annesi tarafından organize edilen temsili düğünle gerçek oldu.

Gelinlik giyen, kına yakılan ve kardeş kuşağı bağlanan Buket, 'Düğünüm var; ben de gelin oldum' diyerek gönlünce halay çekip oynarken mutluluğu ise gözlerine yansıdı.

Elbistan'a bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden doğuştan zihinsel engelli Buket Bulut'un, bedensel gelişimini de hastalığına bağlı olarak yaşıtları gibi olmadı. Başta annesi Sabiha Bulut olmak üzere ailesinin üzerine titrediği Buket'in çocukluktan beri en büyük hayali ise gelinlik giymek oldu. Gittikleri düğünlerde beyazlar içinde gördüğü gelinleri gördüğünde annesi Sabiha Bulut'a, 'Ben de gelin olmak istiyorum' diyen Buket'in hayali, gerçeğe dönüştü.

'Kızımın 1 dakikalık mutluluğu, bu dünyadaki her şeyden değerli' diyen anne Sabiha Bulut, Buket'i sevindirmek için düğün organize etmeye karar verdi. Gelin olacağını duyan Buket ise adeta mutluluktan havalara uçtu. Buket, diğer gelinler gibi önce gelinlik beğendi. Gelinliğini giymeden önce de kuaföre götürülen Buket'e gelin başı yapıldı. Gelin arabası da unutulmadı. Buket, evlerinin bahçesinde organize edilen temsili düğün törenine, gelin arabası ile geldi. Beyazlar içindeki Buket, davul zurna ile karşılandı. Davul eşliğinde kız kardeşleri, akrabaları ve apartman komşuları ile halay çeken Buket, tören boyunca adeta yerinde duramadı. Tören, Buket'e kına yakılıp kardeş kuşağı bağlanmasının ardından başladığı gibi halaylar ve oyunlarla devam etti.

Anne Sabiha Bulut, düğünle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, "3 çocuğum var. Onun mutluluğu için bu organizasyonu yaptım. Bir düğünde ne oluyorsa hepsini yaptım. Yemek hazırladım. Gelinlik giydirdim. Kızım istedi. 27 yaşında doğuştan engelli. Kızım için her şeyi yaptım. Kınasını yapacağım. O mutlu olsun yeter. Onun mutluluğu için; içinde kalmasın diyerek böyle bir şey düşündüm" dedi.

Buket'in kız kardeşi Serpil Bulut ise, "Kendisi istediği için yaptık. Kendisi de uzun zamandır bize söylüyordu. Sevineceğini düşünüyoruz. Umarım sevinir. Düğüne gittiğimizde çok istiyordu. Mutlu olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Törene katılan bir akraba da, "Kızımız engelli. Kızımız için şenlik yapmak istedik. Kendisi de annesine söylemişti. Onun gönlü olsun diye de bu şenliği yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Düğün organizasyonunu üstlenen Rahşan Çolak da, Buket'in, dünyanın en güzel gelini olduğunu söyledi. Çolak, "Buket'imiz gelin olmak istiyormuş. Biz de onu kırmadık. Biz de onun organizasyonunu yaptık. Tohum toprağa, engelli topluma emanettir. Engelsiz bir yaşam diliyoruz" diye konuştu.

"Gelin oldum mutluyum. Bugün benim düğünüm var. Oynuyorum" diyerek sevincini anlatan Buket, mutluluğunu düğününe katılanlarla paylaştı.