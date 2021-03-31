FDR Oyun Cumhuriyeti 01 Burda 1v1 PES21 Turnuvası duyuruldu
FDR Oyun Cumhuriyeti 01 Burda AVM'de yapılacak olan PES21 turnuvasının ayrıntıları paylaşıldı
FDR Oyun Cumhuriyeti 01 Burda AVM'de gerçekleşecek olan turnuvanın ayrıntıları paylaşıldı.
1v1 PES 2021 Turnuvası
Turnuva 10 Nisan Cumartesi günü saat 12: 00'de Fdr Oyun Cumhuriyeti 01 Burda'da gerçekleşecektir.
Katılım ücreti 15?'dir.
Katılım ücretini 10 Nisan tarihine kadar FDR 01 Burda Avm şubesine giderek ödemeniz gerekmektedir.
Kayıt formuna bio'da ulaşabilirsiniz.
ÖDÜLLER:
Birincilik: 400? FDR Bakiyesi + Kumpir Box menü + Birincilik madalyası
İkincilik: 250? FDR Bakiyesi + Kumpir Box menü + İkincilik madalyası
Üçüncülük: 100? FDR Bakiyesi + Kumpir Box menü + Üçüncülük madalyası
Turnuvanın yapılacağı adres: Ahmet Remzi Yüreğir, Turhan Cemal Beriker Blv. No: 164, 01130 Seyhan/Adana
Kaynak: Playerbros