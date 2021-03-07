Fazıl Say, "Türk Bestecileri Eserleri" projesiyle 100 yıllık müzik tarihine ışık tutacak
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Fazıl Say, "Türk Bestecileri Eserleri" projesiyle 100 yıllık müzik tarihine ışık tutacak

07.03.2021 12:05 | Son Güncelleme: 07.03.2021 12:08
Fazıl Say,

Duayen piyanist ve besteci Fazıl Say, "Türk Bestecileri Eserleri" projesiyle Türk müzik tarihinin son 100 yıllık sürecini gözler önüne sermeyi hedefliyor.

Duayen piyanist ve besteci Fazıl Say, "Türk Bestecileri Eserleri" projesiyle Türk müzik tarihinin son 100 yıllık sürecini gözler önüne sermeyi hedefliyor.

Adnan Saygun'dan çağdaş bestecilere kadar çok sayıda usta ismin çalışmalarına yer verilen projede, çağdaş, soyut, makamsal ve folklorik türlerde eserler bulunuyor.

Fazıl Say, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık 100 eserin yer aldığı "Türk Bestecileri Eserleri" kayıt projesini, 3 aylık yoğun bir çalışmanın ardından ortaya koyduğunu belirtti.

Say, projeyi dijital platformlar üzerinden bir sergi olarak da sanatseverlerle buluşturacağına işaret ederek, "Her şeyi sevmek her şeyi hemen anlamak gerekmiyor. Bu 100 küsur eserin arasında Türkiye'de 7'den 70'e herkesin çok seveceği, hatta popüler boyuta ulaşacağına inandığım, müzikler ve şarkılar da olacak. Bunları önümüzdeki haftalarda size sunacağım. Bu eserlerin çok çağdaş olanlarına yaklaşımda, video altı açıklamalar ile size biraz daha bilgi vermeyi de amaçlıyorum." ifadelerini kullandı.

Projede, öne çıkan eserler arasında 1970 yılında İlhan Usmanbaş tarafından bestelenen Ece Ayhan'ın 9 şiirden oluşan "Bakışsız bir Kedi Kara" eseri, bariton Atilla Gündoğdu'nun yorumuyla yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

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