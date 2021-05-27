Fatsa'da yeni lostra salonu hizmete girdi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde uzun yıllardır Cumhuriyet Meydanı'ndaki farklı noktalarda faaliyet gösteren ayakkabı boyacıları için yeni lostra salonu hizmete açıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde uzun yıllardır Cumhuriyet Meydanı'ndaki farklı noktalarda faaliyet gösteren ayakkabı boyacıları için yeni lostra salonu hizmete açıldı.

İlçede, uzun yıllar boyunca Cumhuriyet Meydanı'ndaki farklı noktalarda hizmet veren ve kentin simgelerinden olan ayakkabı boyacıları, Fatsa Belediyesi tarafından Erguvan Parkı'na yapılan yeni lostra salonuna taşındı. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, yeni lostra salonunda faaliyetlerine başlayan ayakkabı boyacısı esnaflarını ziyaret ederek işlerinde bereketli kazançlar diledi.

Yeni lostra salonunun Fatsa'ya, doğaya yakışır ve güzel bir yeşil alan içinde hizmete girdiğini aktaran Başkan Kibar, "Ayakkabı boyacılarımız bizden önceki dönemde Cumhuriyet Meydanı'nda 3 ayrı yerde faaliyetlerini sürdürdüler. Boyacı esnaflarımız buralarda özellikle kış şartlarında çok zorlanıyorlardı. Yeni Cumhuriyet Meydanı tamamlandıktan sonra ayakkabı boyacılarımız için bir yer arayışına girmiştik. Ayakkabı boyacısı esnaflarımız için onları kışın yağmurdan ve soğuktan koruyacak güzel bir lostra salonu yapmaya karar verdik ve Orta Büyük Camii'nin bahçesine bitişik yeri yeni park düzenlemesiyle güzelleştirdik. Parkın bir kısmına da lostra salonu yaptık. Ayakkabı boyacısı esnaflarımız için çok güzel bir yer olduğuna inanıyorum" dedi.

Ayakkabı boyacısı esnafları da önceden zor şartlar altında çalıştıklarını ve kış aylarında zorlandıklarını belirterek, yeni yerlerinden memnun olduklarını ifade ettiler. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı