Fatsa'da yeni lostra salonu hizmete girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fatsa'da yeni lostra salonu hizmete girdi

Fatsa'da yeni lostra salonu hizmete girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'nun Fatsa ilçesinde uzun yıllardır Cumhuriyet Meydanı'ndaki farklı noktalarda faaliyet gösteren ayakkabı boyacıları için yeni lostra salonu hizmete açıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde uzun yıllardır Cumhuriyet Meydanı'ndaki farklı noktalarda faaliyet gösteren ayakkabı boyacıları için yeni lostra salonu hizmete açıldı.

İlçede, uzun yıllar boyunca Cumhuriyet Meydanı'ndaki farklı noktalarda hizmet veren ve kentin simgelerinden olan ayakkabı boyacıları, Fatsa Belediyesi tarafından Erguvan Parkı'na yapılan yeni lostra salonuna taşındı. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, yeni lostra salonunda faaliyetlerine başlayan ayakkabı boyacısı esnaflarını ziyaret ederek işlerinde bereketli kazançlar diledi.

Yeni lostra salonunun Fatsa'ya, doğaya yakışır ve güzel bir yeşil alan içinde hizmete girdiğini aktaran Başkan Kibar, "Ayakkabı boyacılarımız bizden önceki dönemde Cumhuriyet Meydanı'nda 3 ayrı yerde faaliyetlerini sürdürdüler. Boyacı esnaflarımız buralarda özellikle kış şartlarında çok zorlanıyorlardı. Yeni Cumhuriyet Meydanı tamamlandıktan sonra ayakkabı boyacılarımız için bir yer arayışına girmiştik. Ayakkabı boyacısı esnaflarımız için onları kışın yağmurdan ve soğuktan koruyacak güzel bir lostra salonu yapmaya karar verdik ve Orta Büyük Camii'nin bahçesine bitişik yeri yeni park düzenlemesiyle güzelleştirdik. Parkın bir kısmına da lostra salonu yaptık. Ayakkabı boyacısı esnaflarımız için çok güzel bir yer olduğuna inanıyorum" dedi.

Ayakkabı boyacısı esnafları da önceden zor şartlar altında çalıştıklarını ve kış aylarında zorlandıklarını belirterek, yeni yerlerinden memnun olduklarını ifade ettiler. - ORDU

Fatsa'da yeni lostra salonu hizmete girdi
Fatsa'da yeni lostra salonu hizmete girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Boz Sibel Can Demet Evgar Demet Özdemir
Spor Arda Turan Ozan Tufan Ali Palabıyık Josef De Souza Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fatsa'da yeni lostra salonu hizmete girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 14:58:54. #1.14#

title