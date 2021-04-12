Fatsa'da muhtarlar, pandemi, aşı ve KADES konusunda bilgilendirildi
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Fatsa'da muhtarlar, pandemi, aşı ve KADES konusunda bilgilendirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Fatsa'da muhtarlar, pandemi, aşı ve KADES konusunda bilgilendirildi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde muhtarlara 'pandemi, aşı ve KADES' hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde muhtarlara 'pandemi, aşı ve KADES' hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Belediye Kültür Sarayı'nda düzenlenen toplantı, Kaymakam Ömer Lütfi Yaran başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda, pandemi sürecinde ilçede yürütülen çalışmalar değerlendirilerek, salgının yayılmasını engellemek için alınan tedbirler gözden geçirildi.

Toplantıda konuşan Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, aşı yapılması gerektiğinin önemine değinerek, "Hepinizin bildiği gibi mutant virüs ile karşı karşıyayız. Bu nedenle daha sıkı tedbirler almamız gerekiyor. Bu süreçte aşı çok önemli lütfen sırası gelen aşısını yaptırsın çünkü aşının, korona virüs nedeniyle meydana gelebilecek ölümleri azalttığı ve pandemi nedeniyle hayatlarını kaybedenlerin çoğunun aşılarını yaptırmadıkları tespit edildi. Bir an önce bu virüsten kurtulmak istiyorsak son günlerde yapılan aşı olmayın, ilaç kullanmayın gibi asılsız yorumlara inanmayalım, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini dikkate alalım ve sıra gelince de aşımızı mutlaka yaptıralım. Mahallelerinizde aşı sırası gelen vatandaşlarımıza aşı randevusu almalarında yardımcı olalım" dedi.

Mahalle muhtarlarından virüsün bulaşma riskini artırdığı düşünülen ev ziyaretleri konusunda tüm vatandaşları uyarmalarını isteyen Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, "Alınan tedbirlere ve kurallara titizlikle uyarsak, eski normal hayatımıza o kadar çabuk döneriz. İnşallah bu belayı en kısa zamanda atlatırız. Benim sizlerden isteğim kurallara uyma noktasında vatandaşlarımızı uyaralım ve bu konuda bilinçlendirelim" şeklinden konuştu.

Toplantıya katılan kurum müdürleri de Covid-19 Pandemisi ile ilgili yürütülen çalışmalar ve alınması gereken tedbirler konusunda görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdiler. - ORDU

Fatsa'da muhtarlar, pandemi, aşı ve KADES konusunda bilgilendirildi
Fatsa'da muhtarlar, pandemi, aşı ve KADES konusunda bilgilendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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