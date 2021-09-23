Fatsa Belediyesi 2. Balık Avı Yarışması 1 Ekim'de - Haberler
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Fatsa Belediyesi 2. Balık Avı Yarışması 1 Ekim'de

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Fatsa Belediyesi 2. Balık Avı Yarışması 1 Ekim'de

Geçen sene Karadeniz'de ilk ve tek olarak organize edilen 'Fatsa Belediyesi Ödüllü Amatör Olta ile Balık Tutma Yarışması'nın bu yıl ikincisini düzenleniyor.

Geçen sene Karadeniz'de ilk ve tek olarak organize edilen ' Fatsa Belediyesi Ödüllü Amatör Olta ile Balık Tutma Yarışması'nın bu yıl ikincisini düzenleniyor.

Yoğun ilgi gören ve geleneksel hale getirilen Fatsa Belediyesi Ödüllü Amatör Olta ile Balık Tutma Yarışması 1-3 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Ücretsiz yarışmaya 18-65 yaş kategorisi

Ücretsiz olan yarışmaya, 18-65 yaş arasındakiler tarafından başvuru yapmak isteyenler için son müracaat tarihi, Fatsa Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinde 30 Eylül 2021 Perşembe günü saat 17.00'e kadar olacak.

Yer, Fatsa İskelesi-1. Eyvanlar Arası

Balık Avı Yarışması Fatsa İskelesi başlangıcından Fatsa Eyvan 1 Arasında yapılacak. Katılımın fazla olması durumunda yarışma alanı genişletilecek. Yarışmada yakalanan balıklar birinci balık avı yarışmasında olduğu gibi Fatsa'da bulunan yaşlı bakım evine teslim edilecek. Yarışmanın 1. ve 2. gününde dereceye giren yarışmacıların ödülleri, yarışmanın 2. günü saat 20.30'da Fatsa Sahil Kavlan Ağacı altında düzenlenecek ödül töreni ile verilecek.

Ödüller

Fatsa Belediyesi İkinci Geleneksel Balık Avı Yarışması'ndan ödül olarak birinciye daiwa caldia kamış ve makine, ikinciye daiwa exceler kamış ve makine ve üçüncüye ise daiwa ninja kamış ve makine verilecek.

"Kendine güvenenleri bekliyoruz"

Şehir içi ve dışı olmak üzere büyük ilgi gören ödüllü amatör olta ile balık yutma yarışmasının bu yıl ikincisini düzenlediklerini söyleyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, 1-3 Ekim tarihleri arasında üç gün sürecek olan balık avı yarışmasına kendine güvenen herkesi davet etti. - ORDU

Fatsa Belediyesi 2. Balık Avı Yarışması 1 Ekim'de

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Haber: Fatsa Belediyesi 2. Balık Avı Yarışması 1 Ekim'de - Haberler
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