Fatoş Yelliler ve Gökhan Göz aşka geldi: Hayat çok kısa

Berdan Mardini ile çekişmeli boşanma davası süren Fatoş Yelliler yasak aşkına döndü. Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ile birlikte olduğu dönemde adı sıkça duyulan Gökhan Göz ile Berdan Mardini'nin eski karısı Fatoş Yelliler adeta düşman çatlatıyor.

Son olarak Fatoş Yelliler Gökhan Göz ile aşk pozunu şu sözlerle paylaştı: "Hayat çok kısa. İdealleriniz, arzularınız ve en önemlisi sevginiz için yaşamayı unutmayın. Kalpten istediğiniz her neyse onun için mücadele etmeyi bırakmayın. Eğer inanıyorsanız yollar size kendiliğinden çiçeklenecektir. Umudunuz yanınızda olduktan sonra çıkışlar hep gökyüzü."

Fatoş Yelliler ve Gökhan Göz gece eğlencesinden de paylaşım yaptı. İkilinin el ele göz göze halleri olay oldu.