Fatmanur Altun'a hakaret davasında ne oldu?
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Fatmanur Altun'a hakaret davasında ne oldu?

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Fatmanur Altun'a hakaret davasında ne oldu?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi ve TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, kendisine hakaret eden kişiye dava açtı. İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi, Altun'a "İslamla ilgileri yok bu aç köpeklerin" ifadeleriyle hakaret eden zanlı hakkında beraat kararı verdi. Kararda yer alan 'olgusal temeli var' ifadesi üzerine HSK, Fatmanur Altun'a hakaret ettiği iddia edilen kişiye beraat veren hakim hakkında soruşturma açtı, müfettiş görevlendirdi.

Fatmanur Altun'a hakaret eden kişiye skandal ifadelerle beraat kararı veren hakime soruşturma açıldı
Fatmanur Altun'a hakaret eden kişiye skandal ifadelerle beraat kararı veren hakime soruşturma açıldı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi ve TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, kendisine hakaret eden kişiye dava açtı. İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi, Altun'a hakaret eden zanlı hakkında beraat kararı verdi.

FATMANUR ALTUN'A HAKARET DAVASINDA NEOLDU?

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre; Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Fatmanur Altun'a "İslamla ilgileri yok bu aç köpeklerin" diyen kişiye hakaret suçundan beraat kararı veren hâkim hakkında soruşturma başlattı.

Mahkeme beraat kararına dayanak olarak kurduğu karar metninde ise, "İfadenin içeriği değerlendirilirken ilk olarak belirlenmesi gereken husus olarak söz konusu ifadenin somut bir olgu isnadı olmayıp değer yargısı açıklaması olduğu belirlenmiş, bu değer yargısı açıklamasının belli düzeyde olgusal temel içerdiği anlaşılmıştır. Sonuç olarak belli bir tanınmışlık düzeyi bulunan katılanın eylemlerinin öngörülebilir bir sonucu olarak dile getirilen ve yeterli alt yapıya sahip değer yargısı açıklamasını dile getiren sanığın ifade özgürlüğünün korunması gerekliliğinin, katılanın şeref ve itibarına yapılan müdahalenin cezalandırılmasından ağır bastığı" gerekçesiyle beraat kararı verdi.

"AÇ KÖPEKLER İFADESİNİN OLGUSAL BİR TEMELİ VAR" VAR

Söz konusu karara Twitter hesabından tepki gösteren Altun, "Bu ifadenin 'olgusal temeli' varmış. Yani 'deney/gözlemle doğrulanabilecek kadar doğru' bir ifade imiş." ifadelerini kullanmıştı. Kararın ardından çok üzgün olduğunu belirten Altun, "'Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya' Söyleyecek başkaca da söz bulamıyorum" diyerek paylaşımını noktalamıştı.

ALTUN'UN AVUKATI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Fatmanur Altun'un avukatı Sezgin Tunç ise, "Bir karanlık zihniyettin kötücül bir fiiliyle karşı karşıyayız yine. Bu karar hakkında elbette tüm haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Kararı veren hakim hakkında da idari, hukuki ve cezai tüm yolları sonuna kadar kullanacağız" demişti.

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Osman DEMİR
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