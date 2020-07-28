Fatma Turgut, 'Palavra' şarkısına klip çekti Türk rock müziğin güçlü kadın vokallerinden Fatma Turgut, Cumhuriyet tarihinin ilk kadın söz yazarı ve Türk pop müziğinin yapı taşlarından Fikret Şeneş'e saygı albümü kapsamında Fikret Şeneş Şarkıları "Kimler Geldi Kimler Geçti" Vol. 1 albümünde seslendirdiği "Palavra" şarkısını kliplendirdi

Fatma Turgut'un eşsiz vokali ve Ozan Yılmaz'ın düzenlemesiyle orijinalinden çok daha farklı bir formda yeniden hayat bulan efsaneleşmiş Palavra şarkısının klibini Fatma Turgut kendi telefonu ile bir kısmını Urla'da bir kısmını ise Bodrum Turgutreis'te yer alan, uçsuz bucaksız maviliğin ve yeşilliğin her halini sunan Marinhill'de çekti. Görüntülerin düzenlemesini ise yönetmen Ecem Gündoğdu üstlendi.

'BENİ ÇOK HEYECANLANDIRDI'

Orijinal versiyonu "Parole Parole" ismiyle İtalyanca olan, söz ve bestesi& ; Chiosso Matteo, Del Re Giancarlo, Ferrio Gianni'ya ait olan ve Fikret Şeneş'in Türkçe söz yazarak müziğimize kazandırdığı Palavra şarkısını yeniden yorumlayan Fatma Turgut, proje ile ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Bu projede yer almak çok değerliydi benim için. Şarkıyı çok seviyordum. Bir de Ozan Yılmaz'ın eşsiz düzenlemesiyle şarkı beni daha da heyecanlandırdı. Herkese keyifli dinlemeler."

Fatma Turgut'un seslendirdiği Palavra şarkısının klibi 28 Temmuz tarihinde netd müzik YouTube kanalında yayında!





Kaynak: Snob Magazin