Fatma Turgut Konseri İş Sanat'ın sosyal medya kanalında
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Fatma Turgut Konseri İş Sanat'ın sosyal medya kanalında

Fatma Turgut Konseri İş Sanat'ın sosyal medya kanalında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Alternatif rock müziğinin sesi Fatma Turgut, mayıs ayının ilk günü İş Sanat izleyicileriyle buluşacak.

Alternatif rock müziğinin sesi Fatma Turgut, mayıs ayının ilk günü İş Sanat izleyicileriyle buluşacak. Konserin ilk gösterimi 1 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.30'da kültür merkezinin video paylaşım platformu kanalından yapılacak.

Alternatif rock müziğinin sesi Fatma Turgut, mayıs ayının ilk günü İş Sanat izleyicileriyle buluşacak. Konserin, İş Sanat'ın video paylaşım platformu kanalındaki ilk gösterimi 1 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.30'da yapılacağı belirtildi.

Sanatçı "Bir Varmış Bir Yokmuş", "Yalnızlık Senfonisi", "Değmesin Ellerimiz", "Dağılmak İstiyorum"un da aralarında bulunduğu sevilen şarkılarından oluşan bir repertuvarla izleyicilerin ekranlarına konuk olacak. Fatma Turgut konserinin yanı sıra İş Sanat ve Maximum Genç işbirliğinde hayata geçirilen Cem Adrian, Melike Şahin, Son Feci Bisiklet, Can Ozan konserleri de sezon sonuna kadar kültür merkezinin video paylaşım platformu kanalından izlenebilecek.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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