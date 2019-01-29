Fatma Şahin, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ni Ziyaret Etti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek, fabrika çalışanlarıyla buluştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fatma Şahin bölgedeki fabrikaları ziyareti sırasında 50 bin konutluk Kuzey Şehir Projesi'ne dikkat çekti.

Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı iş birliğinde hayata geçirilen Kuzey Şehir Projesi'nin 3 bin konutunun tamamlandığını belirtti.

Projenin tamamlanması halinde Türkiye'nin en büyük toplu konut alanlarından biri olacağını ifade eden Şahin, Kuzey Şehir'de yaşayacak vatandaşların, eğitimden sağlığa, sosyal yaşamdan ulaşıma tüm fiziki ve sosyal ihtiyaçlarını kent merkezine gitmeye gerek duymadan karşılayabileceklerini vurguladı. Başkan Şahin, "Mahallenin yeşil alanla çevrelenmesi, farklı ölçeklerde meydanların oluşturulması, araç yollarının sınırlandırılması, engellilerin kullanımını da içeren otoparklarla ulaşım ağının ağırlıklı olarak yaya öncelikli ele alınması projenin temel tasarım ilkelerini oluşturacak." ifadesini kullandı.

Şahin, kent trafiğini rahatlatacak Gaziray Projesi ve yapımı tamamlanan Düzbağ İçme Suyu Projesi ile dev bütçeli belediye yatırımlarının devlet yatırımına dönüştüğünü kaydetti.

Kaynak: AA