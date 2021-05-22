"Fatma"nın küçük yıldızı tam not aldı!
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"Fatma"nın küçük yıldızı tam not aldı!

'Fatma'nın küçük yıldızı tam not aldı!
Bültenler - Haberler | Sağlık

Netflix'te yayınlanan ve Türkiyede'ki ilk seri katil dizisi olma özelliği taşıyan Fatma dizisinde; Burcu Biricik'in canlandırdığı Fatma karakterinin otizmli oğlunu canlandıran Mustafa Konak gösterdiği performans ile otoritelerden tam not aldı.

Son olarak BluTV dizisi Saygı'da Ercüment Çözer'in çocukluğunu canlandıran Konak, rolüne otizmli çocuklara eğitim veren özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim alarak hazırlandı.

Otizmli çocuklarla birlikte vakit geçiren ve bu özel çocuklarla oyunlar oynayarak onları yakından tanıma ve gözlemleme şansı yakalayan Mustafa Konak; Özel Eğitim Uzmanı Canan Yegengil tarafından, ağır otizmli çocukların sergilemiş olduğu, takıntılı davranışlar, stereotip hareketler ve donuk bakışlar üzerine de bir eğitim aldı.

Gözlemlerini oyuncu koçu İbrahim İris'in deneyim ve tecrübeleri ile birlikte harmanlayan Mustafa Konak, otizmli çocukların genel olarak sergilediği, göz teması kurmamak, kişilerin tepkilerine kayıtsız kalmak gibi davranışlar üzerine özel bir çalışma programıyla rolüne hazırlandı.

Küçük yaşında canlandırdığı bu zor karakterin altında başarıyla kalkan Mustafa Konak tüm eleştirmenlerden tam not aldı.

Kaynak: Bültenler

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