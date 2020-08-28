Fatma Girik: Ölmedim, gayet iyiyim, sağlıklıyım
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Fatma Girik: Ölmedim, gayet iyiyim, sağlıklıyım

TÜRK sinemasının usta isimlerinden olan Fatma Girik (79), sosyal medyada yayılan 'öldü' iddialarını yalanlayarak hayranlarına, "İnanmasınlar, gayet iyiyim, sağlıklıyım" dedi.

Fatma Girik: Ölmedim, gayet iyiyim, sağlıklıyım
28.08.2020 18:31 | Son Güncelleme: 28.08.2020 18:34

TÜRK sinemasının usta isimlerinden olan Fatma Girik (79), sosyal medyada yayılan 'öldü' iddialarını yalanlayarak hayranlarına, "İnanmasınlar, gayet iyiyim, sağlıklıyım" dedi.

Kanlı Nigar, Postacı, Nefret, Yaşam Kavgası gibi çok sayıda filmde rol alan ve Yeşilçam'ın usta isimlerinden Fatma Girik hakkında, 'öldü' iddiaları sosyal medyada gündeme geldi. Bodrum'daki 3 katlı deniz manzaralı evinde istirahat eden Girik, DHA'ya telefonda yaptığı açıklamada, hakkındaki 'öldü' iddialarını yalanlayarak hayranlarına, "İnanmasınlar, gayet iyiyim, sağlıklıyım" dedi.  Sosyal medyada hakkında çıkan 'öldü' haberlerinin kendisini üzdüğünü belirten Girik, "Böyle haberleri nasıl yapıyorlar? Sağlıklıyım. Kedilerimle, köpeklerimle çok mutluyum. Annem, kardeşim yanımda. Pandemi sürecinde kitap okuyorum. Film izliyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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