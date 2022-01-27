Fatma Girik'in cenaze törenine katılan Ekrem İmamoğlu, kendisini alkışlayanları durdurdu

Haberler.com/ ÖZEL - İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayata gözlerini yuman Yeşilçam'ın usta ismi ve eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik için önce Şişli Belediyesi'nde bir program düzenlendi. Programa Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Girik'in kardeşi Günay Girik, manevi kızı Ahu Turan ve sanat camiasından birçok isim katıldı.

"MİNNETLE YAD EDİYORUM"

Şişli Belediyesi'nin ardından Girik için bir tören de Cemal Reşit Rey'de düzenlendi. Burada konuşma yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Sanatçılığının yanı sıra sosyal yönü çok güçlü bir insandan bahsediyoruz. Daima halkın ve emekçinin yanında, toplumsal sorunları takip ederdi. Aynı zamanda dürüst, halkçı, Atatürkçü bir sanatçı Fatma Girik. Sağlam karakteriyle örnek gösterilen bir şahsiyetten bahsediyoruz. İnsanların ruhunda böyle bir duruşu simgeliyordu. Kendisini ve aynı tarihte ölen o çok kıymetli insanları da rahmetle, minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARI SELAMLADI

Törenin ardından Girik'in naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere Teşvikiye Camii'ne getirildi. Cenazeye siyaset ve sanat camiasının çok sayıda isim katıldı. Öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Fatma Girik'in naaşı Muğla'nın Bodrum ilçesine götürüldü.

Cenaze sonrasında kalabalık bir grup İmamoğlu'nu görünce alkışlamaya başladı. Haberler.com kamerasına yansıyan görüntülerde İmamoğlu'nun vatandaşları durdurarak, "Hayır, hayır" dediği duyuluyor. İBB Başkanı daha sonra vatandaşları selamladıktan sonra alandan ayrılıyor.