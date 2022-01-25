1954 yılına kadar Beyoğlu'na bağlı bir bucak olarak yönetilen Şişli, bu yıl içinde ilçe yapıldı. Şişli belediye başkanları da bu sürenin ardından seçilmeye başlandı. Şişli Belediye Başkanı olan isimlerden biri de sanatçı ve oyuncu Fatma Girik'ti. Peki, Fatma Girik hangi partiden belediye başkanı oldu?

Fatma Girik hangi partiden belediye başkanı oldu? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. 6 aydır sağlık sorunları yaşayan Türk sinemasının usta oyuncularından Fatma Girik, tedavi gördüğü hastanede koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Ölümüyle sanat dünyasını yasa boğan Girik, Bodrum'da toprağa verilecek. Fatma Girik hakkında Fatma Girik hangi partiden belediye başkanı oldu? Fatma Girik hangi ilçenin belediye başkanıydı? sorularına yanıt arandı.

FATMA GİRİK HANGİ PARTİDEN BELEDİYE BAŞKANI OLDU?

Şişli Belediye Başkanını belirlemek için yapılan ilk seçimler 1984 yılında gerçekleştirildi. Seçimler sonunda oyların yarısından fazlasını alan Anavatan Partisi'nden Mehmet Emin Sungur, ilçe tarihinin ilk belediye başkanı oldu. 1989 seçimlerinin ardından Sosyaldemokrat Halkçı Parti üyesi Fatma Girik belediye başkanlığına seçildi. 1994 seçimleriyle birlikte yine Anavatan Partisi'nden Gülay Aslıtürk belediye başkanı oldu. Ancak adı birtakım yolsuzluk iddialarına karıştığından Aslıtürk, görevinden istifa ederek yurt dışına kaçtı. Bunun üzerine 21 Kasım 1997 tarihinde İlçe Belediye Meclisinde yapılan olağanüstü toplantıda yeni belediye başkanı için oylama yapıldı. 37 meclis üyesinin katıldığı ve üç adayın bulunduğu oylama sonucunda 25 oy alan Cüneyt Akgün belediye başkanlığına getirildi.

FATMA GİRİK O GÜNLERİ ANLATMIŞTI

1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptığı döneme ilişkin bir anısını anlatan oyuncu Fatma Girik, "Belediye başkanlığı görevi kadına yakışıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Haberler.com - Gündem