Fatih Ürek'ten çok konuşulacak itiraf: En yakınlarım 20 milyon liramı aldı

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, YouTube'da yayınlanan 'Bize Kaldı' programına konuk oldu. Bu zamana kadar çok para kazandım diyen Ürek, "Parayı ne yaptın' derseniz en yakınlarım aldı. 20 milyonum gitti" cevabını verdi.

Fatih Ürek, YouTube'da yayınlanan 'Bize Kaldı' programında dobra açıklamalarıyla sosyal medyada gündem oldu.

Ürek, "Bu zamana kadar çok para kazandım. 'Parayı ne yaptın?' derseniz; 'Aldı, gittiler' derim. En yakınlarım yaptı bunu bana. Benim en yakınımdı bu kişiler, şu anın parasıyla 20 milyonum gitti. Haftanın her günü çalışıyordum. Alan kişi de hayrını görmedi. Keşke biraz görseydi" şeklinde konuştu.

"ÇOK ÖZEL ŞEYLER YAŞADIM"

"Kadınlar beni çok seviyor" diyen Fatih Ürek, "Hep dua ederler bana, hepsine çok teşekkür ediyorum. Ben onlara en samimi halimle yaklaşıyorum, onlar da beni seviyor. Çok özel şeyler yaşadım" ifadelerini kullandı.

"BEN BU OLAYI HAYATIM BOYUNCA UNUTAMAM"

Başından geçen şok bir olayı da anlatan 54 yaşındaki şarkıcı, şunları söyledi: Almanya'da konser verecektim. İçerisi dolu, çoğu da kadın. Tam sahneye çıkacağım, bir kadın geldi. Fotoğraf çektirmek istiyormuş. Kadına 'Gel' dedim. Bir adım attı, titredi. Olduğu yere düştü ve öldü. Ben bu olayı hayatım boyunca unutamam. Böyle bir sevgi, böyle bir iletişimim vardı benim.

"DEDİKODUCU" DEMİŞTİ

Fatih Ürek, geçtiğimiz aylarda ablasının cenazesine katılmayıp, kendisini aramadığını söylediği yakın arkadaşı Demet Akalın'a küsmüştü. Ürek, bununla da kalmayıp, Akalın'a 'dedikoducu' demişti.