Fatih Terim Üçüncü Torunu Naz ile Tanıştı

2014 yılında Volkan Bahçekapılı ile dünya evine giren Buse Terim, ikinci bebeği Naz'ı 2 ay önce Miami'de dünyaya getirdi. Dede Fatih Terim ise torunu ile ilk kez bir araya geldi.

"2 AYDIR HAYAL ETTİĞİM AN"

Babası ve kızının buluşma anını fotoğraflayarak sosyal medya hesabından paylaşan Buse Terim altına şu notu düştü: "2 aydır hayal ettiğim an, canım babam, kızlarımın canı"

Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı'nın 21 Ekim 2016 yılında ilk bebekleri Nil'i kucaklarına almıştı.

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Buse Terim'in paylaşımı birkaç saat içinde yorum ve beğeni aldı.