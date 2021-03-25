Fatih Terim kaç maç ceza aldı? Fatih Terim neden ceza aldı?
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Fatih Terim kaç maç ceza aldı? Fatih Terim neden ceza aldı?

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Fatih Terim kaç maç ceza aldı? Fatih Terim neden ceza aldı?

Süper Lig'in 31. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve Çaykur Rizespor'un 4-3 kazandığı müsabaka sonrası Fatih Terim kaç maç ceza aldı? Fatih Terim neden ceza aldı?

Son Dakika: PFDK, Fatih Terim ile yardımcısı Ümit Davala'ya 2'şer maç men cezası verdi
Son Dakika: PFDK, Fatih Terim ile yardımcısı Ümit Davala'ya 2'şer maç men cezası verdi

Süper Lig'in 31. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve Çaykur Rizespor'un 4-3 kazandığı müsabaka sonrası Fatih Terim kaç maç ceza aldı? Fatih Terim neden ceza aldı? Detaylar haberimizde.

FATİH TERİM KAÇ MAÇ CEZA ALDI?

PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yardımcısı Ümit Davala'ya 2'şer maç men cezası verdi. Terim, Galatasaray'ın deplasmanda Hatay, içerde de Karagümrük'le oynayacağı maçlarda kulübedeki yerini alamayacak. Kurul, Terim ile Davala'ya 2'şer maç men cezası verdi.

FATİH TERİM NEDEN CEZA ALDI?

Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yardımcısı Ümit Davala'yı "hakaret" ihlalini gerçekleştirdikleri gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etmişti.

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
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