Fatih'te taksiciye sopalı, yumruklu saldırı - Haberler
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Fatih'te taksiciye sopalı, yumruklu saldırı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Fatih'te taksiciye sopalı, yumruklu saldırı

İstanbul Fatih'te taksi sürücüsü Mahmut Akman, yol tartışmasından dolayı önünü kesen 2 kişi tarafından sopalı, yumruklu saldırıya uğradı.

İstanbul Fatih'te taksi sürücüsü Mahmut Akman, yol tartışmasından dolayı önünü kesen 2 kişi tarafından sopalı, yumruklu saldırıya uğradı. Yaşanan arbede güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda başından ve parmağından yaralanan Akman, "Ben biriyle mücadele ederken ötekine sopayı verdi. 'Al, biraz sen devam et' dedi. Bu sefer onunla mücadele ettim" diye konuştu.

Olay, Cerrahpaşa Yokuş Çeşmesi Sokak'ta saat 02.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 TDC 81 plakalı taksinin sürücüsü Mahmut Akman, Laleli'deki bir otelden aldığı yolcuları Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürecekti. Akman, aracıyla Yokuş Çeşme Sokağa girdiği sırada yolu kapatan bir otomobille karşı karşıya geldi. Otomobilin sürücüsüyle yaşanan yol verme tartışmasının ardından otomobilde bulunan 2 kişi Akman'ı takip etti. Otomobildekiler taksinin önünü keserek Akman'a tekme ve yumruk darbeleriyle saldırdı. Aldığı darbelerle yaralanan Akman, polis ekiplerini aradıktan sonra sokak üzerinde beklemeye başladı. Kendisine saldıran kişiler bu sefer ellerinde sopalarla tekrar olay yerine gelerek Akman'ı darp etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırganları gözaltına aldı. Olayda başından ve parmağından yaralanan Mahmut Akman ise tedavisi yapılmak üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan Akman, olay yerinde yaşananları anlattı.

"SORGUSUZ SUALSİZ DARP ETTİLER"

Yaşanan olayı anlatan Akman, "Otelden yolcumu aldım. Bana hastaneye gideceklerini ilettiler. Yolcularla beraber Laleli'den yola çıktık. Yokuş Çeşme Sokak'ın başında bir araç park etmişti. Yol kapalıydı. Sohbet ediyorlardı. Ben de yol istedim. Ağır ağır yol verdiler. Bu şekilde araç park edilir mi gibisinden baktım. Ben geçtikten aracın gazına bastılar. Selektör yaptılar. Ayağımı gazdan kestim. Diyalog yaşanacak sandım. Önüme geçtiler. Sorgusuz sualsiz darp ettiler" dedi.

"KALIN SOPALARLA BANA SALDIRDILAR"

Saldırganlar tarafından parmaklarının kırılmak istendiğini söyleyen Akman, "Parmaklarımı kurtardım. Daha sonra arbede yaşandı. 'Polisi arayacağım' dedim. Geri geldiler. Telefonumu alıp yere fırlattılar. Daha sonra telefonu yerden aldım. Polisi arayıp beklemeye başladım. Onlar gitmişti. 5 dakika filan oldu. Polisten önce geri geldiler. Kalın sopalarla bana saldırdılar. Bir an düşündüm. 'Buradan herhalde sağ çıkmak zor' dedim. 1-2 defa kurtardım ama isabet aldım. Kafama göğsüme darbeler aldım. Parmağımda çıkık var" diye konuştu.

"AL, BİRAZ SEN DEVAM ET"

Kendisine saldıran kişilerin sopayı birbirine verdiklerini ifade eden Akman, "Ben biriyle mücadele ederken ötekine sopayı verdi. 'Al, biraz sen devam et' dedi. Bu sefer onunla mücadele ettim. Olaydan sonra 112 beni aradı. Ambulansla hastaneye gittim. Saat 03.00 gibi hastanedeydim. 2 kişilerdi. Memur arkadaşlar gözaltına alındığını söyledi" şeklinde konuştu.

(Caner Sönmez - İsmet Aktaş/İHA)

Fatih'te taksiciye sopalı, yumruklu saldırı

Fatih'te taksiciye sopalı, yumruklu saldırı

Fatih'te taksiciye sopalı, yumruklu saldırı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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